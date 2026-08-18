Hossam Hassan se desmayó tras un tenso episodio entre sus dos esposas en un bar

El entrenador de la Selección de Egipto, Hossam Hassan, protagonizó un inesperado episodio en un exclusivo establecimiento de la costa norte de Egipto. El técnico perdió el conocimiento y debió ser trasladado a un centro médico luego de una fuerte discusión entre sus dos esposas.

Según los testimonios difundidos sobre lo ocurrido, Hassan se encontraba junto a ambas mujeres cuando comenzó una discusión que rápidamente pasó de los gritos al enfrentamiento físico.

Ante la escalada de la situación, el personal del establecimiento tuvo que intervenir para intentar separar a las mujeres, mientras el entrenador quedó en medio de la pelea.

En medio del tenso momento, Hassan se desmayó y tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica de la zona. Las primeras versiones indican que la pérdida de conocimiento habría estado relacionada con el fuerte impacto emocional que le provocó la situación.

La vida privada de Hossam Hassan, nuevamente en el centro de la escena

El episodio se produjo después de varias semanas en las que la vida personal del entrenador quedó expuesta en los medios y las redes sociales de Egipto.

Hassan está casado con Dana Adam y, además, mantiene un vínculo con su primera esposa, Hoda El-Gharabawi, con quien tiene cuatro hijos.

La relación entre ambas mujeres ya había generado cruces y distintas polémicas en las redes sociales egipcias.

Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre el motivo que desencadenó la pelea ni se difundió un parte médico oficial sobre el estado de salud del entrenador después de recibir atención.

Lo que sí se informó es que las mujeres involucradas presentaron denuncias formales por el episodio, aunque posteriormente decidieron retirarlas.

Hossam Hassan, de 59 años, dirige actualmente a la Selección de Egipto, con la que afronta la preparación para sus próximos compromisos internacionales.