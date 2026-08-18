Dellasanta: "Es extorsivo no otorgar o renovar la licencia de conducir por tener una multa"

El concejal de La Libertad Avanza en Rafaela, Fabricio Dellasanta, aseguró que se encuentra trabajando en el ámbito del Concejo Municipal sobre la problemática de los radares de velocidad instalados en distintas localidades de la región que, según sostuvo, funcionan de manera irregular y tienen un claro objetivo recaudatorio.

El edil cuestionó la proliferación de estos dispositivos y afirmó que, en numerosos casos, no cumplen con las exigencias legales para su funcionamiento. A su entender, lejos de contribuir a mejorar la seguridad vial, terminan convirtiéndose en una herramienta destinada exclusivamente a incrementar la recaudación de algunos municipios.

Dellasanta advirtió además sobre las consecuencias que generan estas infracciones para los conductores. Explicó que muchas de las multas labradas a partir de esos radares terminan impidiendo que los ciudadanos puedan obtener o renovar su licencia de conducir, aun cuando la legalidad de las sanciones sea cuestionable.

"Estamos frente a una situación absolutamente extorsiva e ilegal", sostuvo el concejal, al considerar que se condiciona a los vecinos a cancelar multas originadas en radares cuya validez jurídica, según su postura, es discutible.

El dirigente libertario remarcó que el tema ya forma parte del trabajo legislativo que lleva adelante junto a su bloque en el Concejo Municipal y anticipó que buscarán impulsar iniciativas para defender los derechos de los automovilistas afectados por este tipo de sanciones.

Para Dellasanta, la seguridad vial debe ser una política pública seria, basada en la prevención y el cumplimiento de la ley, y no una herramienta para recaudar fondos a costa de los conductores. En ese sentido, insistió en la necesidad de revisar el funcionamiento de estos radares y garantizar que cualquier sistema de control de velocidad se encuentre plenamente ajustado a la normativa vigente.