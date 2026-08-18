Basso se baja de la carrera por 2027 y sale a respaldar con fuerza la gestión de Viotti

El secretario de Coordinación de Transformación Digital de la provincia de Santa Fe, Mauricio Basso, dialogó con R24N y se refirió a los rumores que lo ubicaban como uno de los posibles candidatos a intendente de Rafaela en las elecciones de 2027. Lejos de alimentar esas versiones, el funcionario provincial descartó, al menos por ahora, esa posibilidad y dejó en claro cuál es su posición política respecto del actual gobierno municipal.

Basso no solo negó que esté pensando en competir por la Intendencia, sino que además dedicó elogiosos conceptos a la gestión de Leonardo Viotti, a quien definió como un dirigente con una administración sólida y con un importante respaldo ciudadano.

Durante la entrevista, el funcionario provincial sostuvo que será muy difícil que cualquier candidato pueda enfrentar electoralmente a Viotti si mantiene el rumbo que viene mostrando su gestión. Una definición que no pasó inadvertida y que refleja el alto concepto que tiene del trabajo realizado por el actual intendente.

Sus declaraciones sorprendieron porque, más allá de la lógica prudencia que suele caracterizar a los dirigentes cuando se habla de escenarios electorales futuros, Basso fue mucho más allá de una respuesta protocolar. En lugar de mantener una posición neutral, eligió destacar de manera enfática la administración municipal y expresar confianza en el liderazgo político de Viotti.

Las palabras del secretario provincial permiten interpretar que, al menos en el presente, no existe una construcción política alternativa encabezada por él para disputar el municipio. Por el contrario, su mensaje fue de respaldo al intendente y de reconocimiento a la gestión que viene desarrollando.

En términos políticos, el posicionamiento de Mauricio Basso resulta claro. Más allá de que evitó hablar de candidaturas propias, sus expresiones lo ubican hoy como uno de los dirigentes que más firmemente defienden las políticas implementadas por Leonardo Viotti. Un respaldo que seguramente tendrá repercusiones dentro del escenario político local, donde las especulaciones sobre el armado electoral para 2027 ya comenzaron a multiplicarse.