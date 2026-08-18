Continúan abiertas las inscripciones para la media maratón de la ciudad de Rafaela "Daniel Tecla Farías"RAFAELAAna COHEN
La 16ª edición de la media maratón de la ciudad de Rafaela "Daniel Tecla Farías" se desarrollará el domingo 1 de noviembre a las 8:00, desde la línea de largada que se ubicará en el anillo interno de la Plaza 25 de Mayo, en el sector noreste.
La Municipalidad de Rafaela invita a runners y aficionados a inscribirse para participar. La inscripción estará abierta desde el sábado 1 de agosto al viernes 30 de octubre a través del siguiente LINK
La carrera tiene tres instancias competitivas: los 21K tienen un costo de $45.000, los 10K $40.000 y los 5K $35.000. La jornada incluirá premios por categorías y sorteos.
Cabe aclarar que en el link mencionado también se puede descargar el reglamento de la carrera, el deslinde y el apto médico.
Para consultas se pueden comunicar con el siguiente teléfono vía WhatsApp: 3492 - 602426.