La Municipalidad recuerda que escombros, podas y residuos voluminosos deben llevarse a sitios habilitado

La Municipalidad recuerda que escombros, podas y residuos voluminosos deben llevarse a sitios habilitadoRAFAELAAna COHEN
La Municipalidad recuerda que ese tipo de residuos no deben abandonarse en la vía pública, terrenos baldíos ni caminos rurales. La normativa vigente establece que deben tener un destino final seguro: el Complejo Ambiental.
Las Ordenanzas Municipales N° 4.928 de Generadores Especiales y Nº 4.404 GIRSU determinan que todo residuo generado en la ciudad debe disponerse en el sitio habilitado. Cuando un vecino contrata a un fletero o transportista para retirar escombros, podas o mudanzas, debe asegurarse de que ese servicio traslade los residuos al Complejo Ambiental y no a otro lugar.
"Es importante que los vecinos pregunten al momento de contratar a dónde van a llevar esos residuos. De esa manera evitamos microbasurales y cuidamos entre todos la higiene urbana", se explicó desde el municipio.
Para eso la ciudad cuenta con espacios habilitados: Los particulares pueden acercar residuos especiales, recuperables, de patio y voluminosos al Eco Punto I, frente al Cementerio Municipal, y al Eco Punto II, en Av. Italia y N. Corti. Ambos funcionan de lunes a sábados de 8:00 a 19:00 y los domingos de 9:00 a 15:00. El servicio es gratuito, con personal capacitado, y se pueden depositar hasta 10 bolsas con los residuos previamente separados. Estos espacios son solo para particulares.
Para fleteros, empresas, comercios y transportistas, el destino habilitado es el Complejo Ambiental de Rafaela, que atiende de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los sábados de 7:00 a 12:00. Los grandes generadores y transportistas deben estar dados de alta en la Dirección de Medio Ambiente.
También se pueden solicitar servicios especiales de recolección de cartón, papel y aceite vegetal usado en el Instituto para el Desarrollo Sustentable.
Cuidar el destino final de los residuos es cuidar la ciudad. Contratar servicios responsables y llevar los residuos a los lugares habilitados es parte de una Rafaela más limpia y ordenada.
Más información en http://www.rafaela.gob.ar. Para consultas y altas: Dirección de Medio Ambiente, Bolívar 620, teléfono (03492) 641711, correo [email protected]. Para servicios especiales: [email protected], teléfono (03492) 504579.