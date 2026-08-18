Las Leonas dieron vuelta un partidazo ante Alemania

Las Leonas consiguieron su primera victoria en el Mundial de hockey 2026 al derrotar 3-2 a Alemania por la segunda fecha del Grupo B. El seleccionado argentino venía de igualar 1-1 ante Estados Unidos en el debut y ahora quedó muy bien posicionado de cara a la clasificación.

Argentina tuvo un buen comienzo y rápidamente logró ponerse en ventaja. Eugenia Trinchinetti apareció tras un córner corto y desvió la pelota para marcar el 1-0.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió controlar el desarrollo durante buena parte del encuentro y contó con una destacada actuación de Cristina Cosentino, fundamental para sostener la ventaja ante los intentos de Alemania.

Un final de partido electrizante

La definición llegó en el último cuarto, cuando el encuentro ganó intensidad. Agustina Gorzelany convirtió de penal y estiró la ventaja para Argentina, que parecía encaminarse hacia una victoria tranquila.

Sin embargo, Alemania reaccionó rápidamente y en apenas dos minutos consiguió igualar el marcador. Lisa Nolte y Zonja Zimmerman fueron las encargadas de convertir los goles que pusieron el 2-2 y complicaron el panorama para Las Leonas.

Cuando el partido parecía quedar cuesta arriba, Argentina volvió a golpear. Gorzelany apareció nuevamente, esta vez desde un córner corto, para marcar el 3-2 y convertirse en una de las grandes protagonistas del triunfo.

Las Leonas debieron resistir durante los últimos minutos, incluso con una jugadora menos, pero lograron mantener la ventaja hasta la chicharra final y aseguraron tres puntos fundamentales.

Cómo quedó el Grupo B

Con esta victoria, Argentina quedó como líder del Grupo B con cuatro puntos, la misma cantidad que Estados Unidos. Alemania se ubica tercera con tres unidades, mientras que Escocia perdió sus dos partidos y quedó sin posibilidades de avanzar a la ronda de ganadores.

El seleccionado argentino cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 19 de agosto frente a Escocia.

Las Leonas llegan a ese encuentro con un triunfo y un empate y, después de la importante victoria ante Alemania, quedaron muy cerca de avanzar a la próxima instancia del Mundial.