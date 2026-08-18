Créditos en dólares: la apuesta del Gobierno que reabre el debate sobre los riesgos cambiarios

La flexibilización del crédito en dólares busca movilizar los depósitos en moneda extranjera hacia el financiamiento productivo.

La principal ventaja potencial es el acceso de las empresas a préstamos con tasas inferiores a las de los créditos en pesos.

Los críticos advierten sobre el riesgo de que compañías con ingresos en pesos queden endeudadas en dólares ante una eventual devaluación.

La utilización de los préstamos podría generar inicialmente una mayor oferta de divisas y favorecer la acumulación de reservas.

Un cambio de expectativas podría provocar simultáneamente retiros de depósitos en dólares y una mayor demanda de divisas para cancelar créditos.

El desafío será expandir el financiamiento sin reproducir los descalces de monedas que históricamente generaron fuertes problemas para el sistema financiero argentino.

La decisión del Gobierno de flexibilizar el acceso al crédito bancario en dólares para empresas que no generan ingresos directamente en esa moneda abrió un fuerte debate entre economistas y especialistas del sistema financiero. La medida impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a movilizar parte de los dólares actualmente depositados en los bancos y transformarlos en financiamiento para el sector productivo, aunque también despertó advertencias por el riesgo de que empresas con ingresos en pesos queden expuestas a una eventual devaluación.

El principal argumento a favor de la iniciativa es el volumen de recursos que podría incorporarse al circuito productivo. Actualmente, los bancos cuentan con alrededor de USD 40.000 millones en depósitos en dólares, una cifra considerablemente superior a la registrada al comienzo de la actual gestión. De ese total, una parte importante permanece sin utilización crediticia y podría canalizarse hacia préstamos a empresas.

La expectativa oficial es que esos recursos permitan ofrecer financiamiento a tasas considerablemente menores que las vigentes para los préstamos en pesos. La posibilidad de acceder a dólares a un costo financiero más bajo podría aliviar a compañías que enfrentan tasas elevadas y, al mismo tiempo, impulsar inversiones y capital de trabajo.

Otro efecto potencial está relacionado con el mercado cambiario. Las empresas que reciban préstamos en dólares deberán liquidar esas divisas, generando una mayor oferta en el mercado oficial. De esta manera, el mecanismo podría contribuir a fortalecer las reservas del Banco Central y reducir las presiones sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, la medida también despertó recuerdos vinculados con la crisis de 2001. La principal preocupación radica en el denominado descalce de monedas: empresas que cobran en pesos pero deben cancelar deudas en dólares quedarían expuestas a una suba del tipo de cambio.

Los críticos consideran que ese mecanismo puede multiplicar los problemas de morosidad ante una eventual depreciación del peso. La experiencia de la convertibilidad dejó como antecedente el impacto que tuvo la ruptura del esquema cambiario sobre deudores que habían tomado compromisos denominados en dólares.

A esa preocupación se suma la volatilidad histórica de los depósitos en moneda extranjera. Los ahorristas argentinos han demostrado en distintos episodios que pueden retirar rápidamente sus dólares del sistema bancario ante un aumento de la incertidumbre. El actual stock de depósitos, que ronda los USD 40.000 millones, no necesariamente debe considerarse permanente.

Un cambio abrupto en las expectativas podría provocar retiros de fondos y reducir la disponibilidad de divisas para el financiamiento. Incluso existe el riesgo de que algunos ahorristas vuelvan a guardar sus dólares fuera del sistema si perciben que aumenta la exposición del sector bancario.

Otro interrogante está relacionado con las tasas de interés en pesos. Una mayor oferta de crédito en dólares podría reducir parte de la demanda de financiamiento en moneda local y contribuir a moderar las tasas. Sin embargo, la política monetaria continúa siendo restrictiva y el Banco Central mantiene elevados niveles de encajes para limitar la liquidez.

Los especialistas también plantean un escenario paradójico: que la medida funcione demasiado bien en una primera etapa. Mientras aumente la demanda de créditos en dólares, las empresas liquidarán las divisas y habrá mayor oferta cambiaria. Pero si las expectativas de devaluación se modifican, el proceso podría invertirse.

En ese caso, las compañías endeudadas podrían intentar cancelar anticipadamente sus obligaciones, generando una demanda adicional de dólares. Al mismo tiempo, los ahorristas podrían retirar sus depósitos en moneda extranjera. La combinación de ambos movimientos podría ejercer presión sobre el mercado cambiario y sobre las reservas.

También existe una discusión acerca del momento elegido para implementar la medida. Para algunos analistas, flexibilizar el crédito en dólares en un contexto de dudas sobre el nivel del tipo de cambio puede aumentar los incentivos para endeudarse en moneda extranjera en una etapa de aparente estabilidad, pero generar dificultades importantes si posteriormente se produce una corrección cambiaria.

El desafío para el Gobierno será, entonces, aprovechar los dólares que permanecen dentro del sistema financiero sin trasladar hacia empresas y bancos un riesgo cambiario que pueda transformarse en un problema sistémico. La iniciativa puede ampliar el crédito productivo y reducir costos financieros, pero su sostenibilidad dependerá de la estabilidad cambiaria, la capacidad de pago de las empresas y la confianza de los depositantes.