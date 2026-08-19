El Gobierno busca ordenar su agenda legislativa y acelera el debate por las reformas económicas

El Gobierno busca llegar a las próximas sesiones con una agenda legislativa concentrada en reformas económicas y estructurales.

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva ley de Inocencia Fiscal aparecen entre las prioridades del oficialismo.

La Ley General de Sociedades, el Súper RIGI y los pliegos judiciales quedarían para una segunda etapa parlamentaria.

La construcción de mayorías en el Senado se convirtió en un desafío debido a las diferencias con algunas provincias y aliados.

La reforma electoral continúa pendiente y el Gobierno analiza eliminar, suspender o modificar el esquema de las PASO.

El oficialismo también deberá definir el envío del Presupuesto 2027 y avanzar en paralelo con las conversaciones electorales con el PRO.

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y definir las prioridades para las próximas semanas. El encuentro, que se extendió durante aproximadamente dos horas, estuvo marcado por la necesidad de avanzar con los proyectos considerados centrales por la administración de Javier Milei y por la búsqueda de acuerdos que permitan sostener el ritmo parlamentario.

La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y contó con la participación de los principales integrantes del equipo político y económico del Gobierno. También estuvieron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en el Senado; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Fabián Fernández, secretario de Comunicación, y Eduardo “Lule” Menem.

Uno de los principales objetivos planteados por el oficialismo es llegar a la próxima sesión de Diputados con una agenda definida. La intención es avanzar con el proyecto que el Gobierno considera una de las iniciativas más importantes del semestre, que contempla modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva legislación vinculada con la denominada Inocencia Fiscal.

A esa iniciativa se sumarían otros proyectos de carácter económico. Entre ellos aparecen el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT; el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en diciembre de 2023, y una propuesta para reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA aplicada a la fécula y la harina de mandioca.

La estrategia oficial contempla además una segunda etapa para iniciativas que requieren mayores acuerdos parlamentarios. En ese grupo se encuentra la Ley General de Sociedades, cuya discusión dependerá de que pueda obtener dictamen durante la próxima semana. También aparecen el denominado Súper RIGI y distintos pliegos judiciales.

El oficialismo intenta evitar nuevas dificultades como las registradas durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que generó una autocrítica dentro de La Libertad Avanza. A partir de esa experiencia, la conducción política busca avanzar proyecto por proyecto y garantizar previamente los respaldos necesarios antes de llevar cada iniciativa al recinto.

La construcción de mayorías también representa uno de los desafíos centrales. El denominado “bloque de los 44” en el Senado, que había logrado consolidarse bajo el liderazgo de Bullrich, comenzó a mostrar algunas diferencias luego del alejamiento de los representantes de Santa Cruz. En el Gobierno reconocen que el escenario puede variar según cada proyecto y que el vínculo con las provincias sufrió tensiones a partir del tratamiento anticipado de la reforma electoral.

Precisamente, la reforma electoral continúa entre las iniciativas de mayor importancia política, aunque su tratamiento fue postergado. La intención oficial es avanzar antes de fin de año, pero todavía no están garantizados los apoyos necesarios. Entre las alternativas que se analizan aparecen la eliminación de las PASO, la suspensión de las primarias durante el próximo año o la implementación de una primaria abierta sin obligatoriedad.

Otro de los temas abordados fue la situación salarial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, un reclamo que se mantiene vigente y que el Gobierno promete atender con anuncios durante los próximos días.

En paralelo, la administración deberá definir el envío del Presupuesto 2027, cuyo plazo vence el 15 de septiembre. Hasta el momento, el Gobierno no prevé que Javier Milei presente el proyecto antes de esa fecha, por lo que la discusión presupuestaria podría convertirse en otro de los grandes ejes de la actividad parlamentaria.

El encuentro de la mesa política se produjo además después del primer acercamiento formal entre La Libertad Avanza y el PRO con vistas a construir acuerdos electorales. Sin embargo, ese entendimiento no ocupó el centro de la reunión. Las conversaciones continuarán a través de una mesa técnica integrada por representantes del Gobierno y del partido que conduce Mauricio Macri, con el objetivo de avanzar en un eventual acuerdo de cara a las elecciones de 2027.

Así, el oficialismo intenta combinar la negociación política con una agenda legislativa cargada de reformas. El desafío será convertir las definiciones internas en acuerdos concretos dentro del Congreso y evitar que la falta de consensos vuelva a frenar iniciativas consideradas estratégicas por la administración libertaria.