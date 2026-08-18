La Provincia gana tiempo para apelar ante la Corte por el tope jubilatorio

El Gobierno de Santa Fe consiguió una extensión de los tiempos procesales para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que declaró inconstitucional el mecanismo utilizado para establecer el tope de los haberes jubilatorios en la provincia.

La decisión se produjo luego de que la administración provincial presentara dos planteos ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Por un lado, interpuso un recurso de revocatoria in extremis, con el objetivo de que el propio máximo tribunal provincial revise y eventualmente deje sin efecto su resolución. Por otro, presentó un pedido de aclaratoria para precisar el alcance de lo resuelto.

Ante el inicio del plazo para presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte nacional, la Provincia solicitó que esos términos quedaran suspendidos hasta que se resuelvan las presentaciones realizadas ante el máximo tribunal santafesino. El pedido fue aceptado mediante una resolución de presidencia firmada por Rafael Gutiérrez.

Los cuestionamientos de la Provincia

Mientras prepara la apelación que llevará a la Corte Suprema nacional, el Gobierno santafesino cuestionó distintos aspectos del fallo relacionado con la Ley de Emergencia Previsional.

La resolución judicial declaró inconstitucional el tope establecido para determinar los haberes máximos del sistema previsional provincial y, al mismo tiempo, derivó a la Justicia en lo Contencioso Administrativo el planteo referido a la validez del aporte solidario aplicado a trabajadores activos y jubilados.

Uno de los principales argumentos de la Provincia apunta a la forma en que se produjo la votación. El Gobierno sostiene que existiría una posible nulidad debido a la falta de una mayoría suficiente y uniforme entre los integrantes del tribunal.

Las decisiones fueron adoptadas luego de votaciones divididas. En ambos expedientes se produjo un empate de tres votos contra tres, situación que obligó a la intervención de Roberto Falistocco para definir el resultado.

En el caso referido al tope jubilatorio, su voto permitió avanzar con la declaración de inconstitucionalidad. En el expediente vinculado con el aporte solidario, en cambio, su postura determinó que el planteo fuera remitido al fuero contencioso administrativo.

La Provincia considera que esa intervención decisiva generó un problema en la conformación de la mayoría necesaria para sostener las resoluciones y cuestiona que el resultado final no cuente con un criterio común suficientemente consolidado.

Un fallo que también genera dudas sobre su alcance

El segundo planteo presentado por la administración provincial apunta a la redacción de la sentencia referida al tope jubilatorio.

Según el Gobierno, el término "tope jubilatorio" no aparece expresamente dentro de la parte resolutiva del fallo, aunque sí es mencionado en los fundamentos y considerandos. Para la Provincia, esa diferencia genera incertidumbre respecto del verdadero alcance de la decisión judicial.

La situación también motivó un pedido de aclaratoria por parte del abogado que representa al beneficiario del amparo, quien solicitó que se precise concretamente qué alcance debe otorgarse a la resolución.

Los argumentos expuestos por Santa Fe en ambos planteos serán utilizados como parte de la estrategia jurídica que la Provincia llevará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una vez que se reanuden los plazos procesales, el Gobierno provincial tiene previsto formalizar el recurso extraordinario federal para defender la vigencia del esquema previsional cuestionado. En esa instancia buscará sostener la legalidad y constitucionalidad tanto del tope aplicado a las jubilaciones como del aporte solidario establecido por la reforma previsional.