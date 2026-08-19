Duhalde cuestionó a Milei, criticó al peronismo y volvió a respaldar a Kicillof para 2027

Duhalde cuestionó el estilo confrontativo de la gestión de Javier Milei.

El ex presidente sostuvo que el Gobierno debería modificar su forma de conducción y buscar mayor unidad.

Consideró que el peronismo atraviesa una situación negativa junto con el resto de los partidos.

Duhalde respaldó a Axel Kicillof como candidato presidencial para 2027.

El dirigente bonaerense fue definido como honesto y claramente opositor al Gobierno nacional.

Sostuvo que otros aspirantes deberán competir en una interna para superar a Kicillof.

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a intervenir en el debate político nacional con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y una definición sobre el futuro electoral del peronismo. De cara a un escenario que comenzará a estar condicionado por la competencia presidencial de 2027, el ex mandatario consideró que la gestión libertaria tiene un estilo excesivamente confrontativo, puso en duda la sostenibilidad de su rumbo y sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa de profunda dificultad.

Duhalde centró parte de sus críticas en la forma de conducción de Milei. Según su mirada, el Gobierno mantiene una dinámica basada en la confrontación permanente que se aleja de la manera en que entiende la construcción política. En contraposición, reivindicó la búsqueda de acuerdos, la unión y la camaradería como herramientas necesarias para conducir el país.

El ex presidente cuestionó así una de las características más visibles de la administración libertaria, que desde su llegada al poder convirtió el enfrentamiento con distintos sectores políticos, sindicales y sociales en uno de los ejes de su discurso. Para Duhalde, esa estrategia representa un error que debería ser revisado por el mandatario.

También planteó reparos sobre la evolución económica y advirtió que, desde su perspectiva, el país podría atravesar un escenario cada vez más complejo si el Gobierno no modifica el rumbo. Sus declaraciones reflejaron una evaluación crítica de la gestión y una advertencia sobre la necesidad de introducir cambios para evitar un deterioro mayor.

Sin embargo, Duhalde evitó cuestionar la legitimidad de origen de Milei. Al analizar las circunstancias que llevaron al actual presidente a la Casa Rosada, sostuvo que su triunfo estuvo relacionado con la falta de alternativas políticas que fueran consideradas suficientemente serias por el electorado. Aun así, remarcó que la elección fue democrática y que el resultado electoral debe ser reconocido.

La mirada del ex presidente también alcanzó al peronismo. Su diagnóstico fue particularmente severo: afirmó que observa al movimiento “mal”, aunque extendió esa evaluación negativa al conjunto de los espacios políticos nacionales. En su análisis, ninguna fuerza partidaria consiguió responder de manera satisfactoria a las necesidades de la sociedad.

Duhalde consideró que existe una demanda social por construir una alternativa diferente a las estructuras partidarias tradicionales. Según planteó, buena parte de la ciudadanía perdió confianza en los partidos porque no encuentra resultados concretos que permitan mejorar sus condiciones de vida.

En ese contexto, su definición sobre las elecciones presidenciales de 2027 adquirió especial relevancia. Duhalde volvió a respaldar al gobernador bonaerense Axel Kicillof como eventual candidato presidencial y destacó particularmente sus características personales y su posicionamiento político.

El ex mandatario describió a Kicillof como una persona honesta y como un dirigente claramente opositor al Gobierno nacional. A partir de esas condiciones, afirmó que le gusta como candidato para disputar la Presidencia en 2027.

La definición no implicó, sin embargo, desconocer la existencia de otros dirigentes con aspiraciones presidenciales dentro del peronismo. Duhalde señaló que existen posibles postulantes provenientes de distintas provincias, aunque evitó mencionar nombres. Su planteo fue que quienes pretendan competir por la candidatura deberán enfrentar una instancia de competencia interna.

En ese sentido, sostuvo que los demás aspirantes tendrán que imponerse en las PASO frente a Kicillof si buscan consolidarse como candidatos con posibilidades reales. La declaración instala al gobernador bonaerense como una referencia dentro del escenario opositor y anticipa una eventual disputa interna por el liderazgo del peronismo.

El posicionamiento de Duhalde llega mientras el espacio atraviesa una etapa de reorganización, con diferentes sectores buscando definir liderazgos y una estrategia capaz de recuperar respaldo electoral. Su diagnóstico sobre la situación partidaria, sumado a su respaldo explícito a Kicillof, vuelve a colocar la discusión sobre la candidatura presidencial en el centro de la escena política.