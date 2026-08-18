Vence la tregua entre EEUU e Irán, y se paraliza el comercio petrolero

El vencimiento del plazo de sesenta días fijado en el acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán dejó al descubierto un severo estancamiento diplomático que amenaza la estabilidad del comercio energético global. La fecha límite fijada en el pacto de Versalles expiró sin avances concretos en la resolución del conflicto ni en la redefinición del programa nuclear iraní, provocando una drástica parálisis del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Esta estratégica vía fluvial, por donde históricamente circula una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta, registró jornadas con actividad prácticamente nula tras una sucesión de ataques a buques cisterna.

El memorando de entendimiento inicial establecía el cese de las hostilidades y la libre circulación por el estrecho. Sin embargo, las discrepancias en torno a la interpretación de las cláusulas operativas profundizaron la brecha: Teherán atribuyó a los textos la potestad para controlar el paso naval e imponer cánones de tránsito, mientras que Washington buscó mantener la supervisión de las rutas náuticas. Las diferencias escalaron rápidamente en confrontaciones armadas, con agresiones dirigidas hacia embarcaciones comerciales y represalias militares que involucraron a bases e instalaciones en países aliados de Medio Oriente.

El deterioro del clima diplomático derivó en un colapso en la navegación comercial. Datos del monitoreo de tráfico marítimo revelaron que las más de ciento treinta embarcaciones que atravesaban la zona diariamente antes de las hostilidades quedaron reducidas a cifras insignificantes durante el último fin de semana. La conmoción del sector se agudizó luego de que Emiratos Árabes Unidos denunciara ofensivas armadas contra tres petroleros operados por la petrolera estatal de Abu Dabi, lo que llevó a numerosas compañías navieras a detener el paso de sus flotas para evitar daños materiales.

Ante el estancamiento de las conversaciones directas, la Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de sostener un bloqueo naval de manera indefinida sobre la República Islámica. En contraposición, las autoridades diplomáticas iraníes condicionaron la reapertura segura de la ruta marítima a la satisfacción previa de sus demandas soberanas y al levantamiento de las restricciones económicas estadounidenses. Sin una salida negociada en el horizonte inmediato, el punto de estrangulamiento más crítico del mercado hidrocarburífero mundial permanece al borde de una interrupción operativa prolongada.