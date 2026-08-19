El tenista Nick Kyrgios fue suspendido por dar positivo en cocaína

El mundo del tenis recibió un fuerte impacto luego de que Nick Kyrgios fuera suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) tras dar positivo en un control antidopaje realizado el pasado 22 de junio, durante su participación en el ATP 250 de Mallorca.

Según informó el organismo, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) detectó en la muestra del tenista australiano, de 31 años, benzoilecgonina, un metabolito asociado al consumo de cocaína. La suspensión comenzó a regir formalmente el 4 de agosto y Kyrgios decidió no apelar la medida.

En lugar de cuestionar el procedimiento, el tenista reconoció públicamente su responsabilidad y se refirió al resultado a través de sus redes sociales.

El mensaje de Nick Kyrgios tras el positivo

Kyrgios utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión en la que admitió haber cometido un grave error y pidió disculpas a sus seguidores, familiares y patrocinadores.

“Cometí un enorme error. Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí”, expresó el australiano.

El tenista también hizo especial énfasis en el impacto que su conducta podría tener sobre los jóvenes que lo siguen y reconoció la responsabilidad que implica ser una figura pública.

“Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”, sostuvo.

La difícil etapa que atravesó Kyrgios

En su mensaje, el australiano también hizo referencia a los problemas físicos y emocionales que atravesó durante los últimos años, un período marcado por varias lesiones y cirugías que afectaron seriamente su carrera.

Entre ellas se encuentra una compleja intervención en su muñeca derecha en 2024. Como consecuencia de su prolongada inactividad, Kyrgios llegó a caer hasta el puesto 919 del ranking mundial.

Sin embargo, el propio tenista fue contundente al aclarar que sus dificultades personales no justifican el resultado del control antidopaje.

“Nada de eso justifica lo que hice”, afirmó.

Kyrgios cerró su mensaje con la intención de transformar el episodio en un punto de inflexión para su carrera: “La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención. Lo siento, trabajaré y volveré mejor”.