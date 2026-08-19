Las Leonas derrotaron a Escocia y avanzaron a la próxima fase del Mundial de Hockey 2026

La Selección argentina de hockey sobre césped dio otro paso importante en el Mundial 2026, que se disputa en territorio neerlandés y belga. En el Belfius Hockey Arena de Wavre, Las Leonas derrotaron 2-0 a Escocia y aseguraron su clasificación a la segunda ronda, donde continuarán en carrera por el título.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llegó a este encuentro después de empatar 1-1 ante Estados Unidos en el debut y vencer 3-2 a Alemania. Con esos resultados, necesitaba una nueva victoria para garantizar su presencia en la siguiente instancia y cumplió con el objetivo.

Las Leonas golpearon temprano y controlaron el partido

Argentina tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró la ventaja rápidamente. A los 8 minutos del primer cuarto, un córner corto ejecutado por Valentina Raposo derivó en un rebote que María José Granatto aprovechó para marcar el 1-0.

Con la ventaja a su favor, el conjunto nacional mantuvo la intensidad y buscó ampliar la diferencia. Escocia intentó cerrarle los caminos y disputar la posesión en el mediocampo, pero Las Leonas sostuvieron el control del partido.

El segundo gol llegó en el tercer cuarto. Granatto volvió a ser protagonista al desbordar por el sector izquierdo y enviar un centro rasante al área. Allí apareció Lara Casas, quien desvió la pelota y estableció el 2-0 definitivo.

Argentina administró la diferencia durante el tramo final y consiguió mantener su arco en cero para quedarse con una victoria que le permitió avanzar de ronda.

Agostina Alonso recibió un reconocimiento especial

Antes del comienzo del partido, la Federación Internacional de Hockey (FIH) reconoció a la capitana Agostina Alonso por haber alcanzado los 200 partidos con la Selección argentina.

La distinción se produjo en la previa de un encuentro clave para el equipo nacional, que volvió a demostrar su fortaleza en una competencia en la que busca mantenerse entre los principales protagonistas.

Las protagonistas destacaron la actuación del equipo

Luego del triunfo, Juana Castellaro valoró el acompañamiento de los hinchas argentinos que estuvieron presentes en las tribunas del estadio.

“Sensaciones muy lindas, en cualquier parte del mundo hay gente bancando. Es un plus para todas entrar y ver toda esta gente cantando el himno”, expresó en diálogo con ESPN.

Sobre el desarrollo del encuentro, destacó la solidez del equipo: “Sabíamos que iba a ser difícil. Se notó esa solidez defensiva y de equipo”.

La jugadora también se refirió a la importancia de los córners cortos para Argentina y aseguró que la pelota parada continúa siendo una de las principales armas del seleccionado.

Por su parte, Victoria Sauze resaltó su experiencia dentro del plantel y el aporte que puede realizar en este tipo de competencias.

“Tengo la experiencia de ya haber vivido varios torneos internacionales; puedo aportar la cabeza para saber manejar ciertos momentos”, explicó.

Y agregó: “Sabíamos que era un partido difícil, había que ganar y se logró. Nos da confianza para llegar bien para la fase que viene”.

Con la clasificación asegurada, Las Leonas ahora esperan el resultado del partido entre Estados Unidos y Alemania para conocer en qué posición finalizarán en el Grupo B y cuál será su camino en la segunda ronda del Mundial.