Billeteras digitales bajo la lupa: diputados piden investigar tasas, algoritmos y posibles prácticas anticompetitivas

Diputados del Peronismo Federal pidieron a la Autoridad Nacional de la Competencia investigar posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de billeteras digitales.

La denuncia busca determinar si la concentración de datos, pagos y crédito genera ventajas de mercado difíciles de igualar para otros competidores.

Los legisladores solicitaron información sobre tasas, costos financieros, participación de mercado, morosidad y endeudamiento durante los últimos 24 meses.

El planteo incluye una auditoría de los algoritmos y sistemas de scoring utilizados para definir el acceso al crédito y las tasas ofrecidas.

La falta de interoperabilidad de los datos podría dificultar que los usuarios trasladen su historial crediticio entre distintas plataformas.

La investigación podría derivar en cambios obligatorios de determinadas prácticas y en sanciones si se comprueban infracciones a las normas de competencia y defensa del consumidor.

Diputados del Peronismo Federal presentaron una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para que se investigue el funcionamiento de las principales billeteras digitales y de un conjunto más amplio de proveedores no financieros de crédito. El planteo apunta a determinar si algunas empresas del sector fintech incurrieron en prácticas que podrían restringir la competencia, abusar de una posición dominante o perjudicar a consumidores y usuarios de servicios financieros.

La presentación fue encabezada por el diputado nacional Guillermo Michel y plantea que el crecimiento de las billeteras virtuales dentro del sistema de pagos y del mercado crediticio generó una concentración de herramientas estratégicas en determinados actores. Según los legisladores, la combinación entre información transaccional de los usuarios, infraestructura propia de pagos y otorgamiento directo de préstamos podría otorgar ventajas difíciles de replicar para nuevos competidores.

El planteo adquiere especial relevancia en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos de los hogares. Michel vinculó la denuncia con el deterioro del poder adquisitivo y el creciente recurso al crédito para afrontar gastos cotidianos. Según sostuvo, los salarios pierden frente a la inflación mientras los servicios, los alquileres y otros gastos fijos absorben una porción cada vez mayor de los ingresos.

El legislador afirmó que numerosas familias llegan a la mitad del mes sin capacidad financiera suficiente y recurren al endeudamiento incluso para adquirir alimentos. En ese escenario, cuestionó las tasas aplicadas por determinados proveedores y advirtió que en algunos casos podrían alcanzar niveles cercanos al 700% anual. También señaló que el aumento de la morosidad afecta a trabajadores, jubilados y monotributistas.

La investigación solicitada no se limitaría a las ocho billeteras inicialmente señaladas. Los diputados pretenden que el análisis alcance a 91 billeteras digitales y a un universo de 687 proveedores no financieros, entre los que se incluyen mutuales y cooperativas habilitadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Uno de los principales pedidos consiste en obtener información sobre el volumen de operaciones, la participación de mercado y las tasas aplicadas durante los últimos 24 meses. La solicitud contempla las Tasas Efectivas Anuales (TEA), los Costos Financieros Totales (CFT), los niveles de morosidad y los ratios de endeudamiento.

El objetivo económico de ese relevamiento es establecer si las tasas cobradas guardan relación con el riesgo crediticio asumido por cada entidad o si podrían existir condiciones de mercado que permitan establecer costos excesivos para determinados segmentos de usuarios.

Otro capítulo de la denuncia está relacionado con los algoritmos utilizados para determinar el acceso al crédito. Los legisladores solicitaron que especialistas en economía e informática auditen los sistemas de scoring y asignación de préstamos, con el propósito de determinar qué variables utilizan y cómo influyen en las condiciones ofrecidas a cada usuario.

La preocupación se concentra especialmente en el uso de información transaccional para establecer diferentes precios del crédito. La denuncia plantea que disponer de datos detallados sobre los consumos y movimientos de una persona podría generar ventajas competitivas y, eventualmente, permitir estrategias que dificulten la competencia entre plataformas.

La portabilidad de la información crediticia constituye otro eje central. Los diputados sostienen que la falta de interoperabilidad de determinados datos puede dificultar que un usuario traslade su historial de comportamiento de una plataforma a otra. De esa manera, una persona con buen desempeño crediticio podría verse obligada a comenzar nuevamente su historial si decide cambiar de proveedor.

La presentación solicita investigar posibles incumplimientos de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, la normativa vinculada con el Banco Central y disposiciones del Código Civil y Comercial relacionadas con el abuso de derecho y de posición dominante.

Si la ANC abre formalmente el expediente, podrá solicitar información, producir pruebas y analizar las prácticas denunciadas. En caso de comprobar infracciones, el proceso podría derivar en órdenes para modificar o cesar determinadas conductas y en sanciones económicas previstas por la legislación.

La denuncia fue firmada, además de Michel, por Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin, todos integrantes del bloque del Peronismo Federal en la Cámara de Diputados.