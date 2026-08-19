Rafaela inaugura hoy el Invencible Velódromo, un escenario histórico para la ciudad

El Invencible Velódromo Rafaela tendrá este miércoles su inauguración oficial, en una jornada que marcará un momento histórico para la ciudad y para el ciclismo argentino. La nueva infraestructura, construida bajo estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI), será uno de los escenarios de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedará como legado para el deporte de alto rendimiento.

El acto coincidirá con la llegada del Fuego Suramericano a Rafaela y con la inauguración del Portal que marcará la cuenta regresiva hacia el megaevento deportivo. Además, en la previa del Campeonato Argentino Junior de Ciclismo, están previstas actividades vinculadas al Tour Suramericano, aunque su realización estará sujeta a las condiciones climáticas.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Una obra de nivel internacional

El nuevo velódromo cuenta con una pista cubierta de 250 metros de longitud, medida reglamentaria establecida por la UCI. La superficie fue construida con madera de pino noruego cosechada en Finlandia, con tratamiento ignífugo y una protección especial de alta durabilidad.

La estructura también posee 11 vigas de 70 metros de longitud, una superficie central de más de 2.000 metros cuadrados y tribunas tubulares con capacidad para aproximadamente 400 espectadores. Los cerramientos frontales y laterales incorporan policarbonatos especiales para filtrar los rayos UV.

“Es una obra que no se ve todos los días: cuenta con 11 vigas de 70 metros de longitud en un galpón gigante”, destacó Nicolás Montenegro, jefe de obra del velódromo.

La Antorcha Suramericana recorrerá Rafaela

La jornada inaugural comenzó con el recorrido de la Antorcha Suramericana por distintos puntos de la ciudad. La llama ingresará por la Ruta 70 y continuará por avenida Santa Fe, con paradas en el Balneario, la Escuela Mistral, el Cine Belgrano, la Municipalidad y la Plaza 25 de Mayo.

A las 12, la Antorcha llegará al Portal Suramericano, donde se activará la cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Viotti.

Desde allí, la caravana continuará hacia el velódromo por avenida Podio, el nuevo corredor construido como parte de la infraestructura vinculada a Santa Fe 2026.

Cerca de las 13, vecinos y deportistas acompañarán el tramo final del recorrido hasta el ingreso al nuevo escenario. Allí se desarrollará el acto oficial de inauguración, que incluirá las palabras de las autoridades, el tradicional corte y el ingreso de la Antorcha al centro del óvalo.

Un legado que quedará para Rafaela

El Invencible Velódromo Rafaela fue diseñado para trascender los Juegos Suramericanos. Una vez finalizada la competencia, el espacio podrá albergar entrenamientos, competencias nacionales e internacionales y actividades de formación deportiva.

Además, su superficie central permitirá adaptar el recinto para otras disciplinas y propuestas, como vóley, patinaje, actividades escolares, eventos multipropósito y convenciones.

El proyecto contó con el asesoramiento de referentes del ciclismo, entre ellos el campeón olímpico Walter Pérez y el entrenador rafaelino Daniel Capella.

“Esto va a ser un gran cambio para el ciclismo del país”, sostuvo Montenegro al referirse a las expectativas que genera la nueva infraestructura.

La primera actividad deportiva será esta tarde

La inauguración tendrá además un atractivo deportivo. Dentro del velódromo se realizará una exhibición de ciclistas que horas más tarde participarán del Campeonato Argentino Junior de Ciclismo, cuya actividad comenzará a las 14.30.

De esta manera, Rafaela inaugura hoy un escenario deportivo de características únicas, que tendrá un papel central durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedará como infraestructura permanente para el ciclismo y el deporte de la ciudad, la región y el país.