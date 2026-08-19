Hoy Rafaela inaugura el Velódromo, ahora hay que evitar otro elefante blanco

Hoy es un día importante para Rafaela. Se inaugura el Invencible Velódromo, una obra de nivel internacional que coloca a la ciudad en el mapa del ciclismo de alto rendimiento y que será una de las sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es una buena noticia y merece ser celebrada.

Pero en R24N no hacemos periodismo para aplaudir al poder de turno. Nunca lo hicimos y no vamos a empezar ahora.

Nos alegra que Rafaela incorpore una infraestructura de semejante nivel. Lo festejamos, sí, pero con la mesura que exige la responsabilidad. Porque a Rafaela nadie le regaló absolutamente nada. Cada peso invertido salió del bolsillo de los contribuyentes. Todo tiene un costo. Y quien intenta instalar la idea de que las obras aparecen por arte de magia no hace más que repetir el viejo libreto del populismo que durante décadas tanto daño le hizo al país.

Los argentinos ya comenzaron a darle la espalda a ese relato en 2023. La sociedad entendió que nada es gratis y que detrás de cada inauguración existe un enorme esfuerzo económico que alguien financia.

Por eso resulta preocupante ver cómo gran parte de la prensa reproduce, casi como si fuera propaganda oficial, los comunicados distribuidos por los gobiernos. El periodismo no está para amplificar gacetillas. Está para hacer las preguntas incómodas que los funcionarios prefieren evitar.

Y la pregunta incómoda hoy no es si el velódromo es hermoso. Lo es.

La pregunta tampoco es si cumple con estándares internacionales. Los cumple.

El verdadero interrogante es otro: ¿qué pasará cuando se apaguen las luces de los Juegos Odesur?

Ahí comenzará el examen de verdad.

Mantener una infraestructura de estas características no será sencillo ni barato. Una pista de madera de primer nivel exige cuidados permanentes, mantenimiento especializado y recursos económicos constantes. No alcanza con cortar una cinta ni con sacarse una foto el día de la inauguración.

El desafío será garantizar actividad durante todo el año, atraer competencias nacionales e internacionales, promover el desarrollo del ciclismo y darle múltiples usos para evitar que semejante inversión termine transformándose en un enorme edificio subutilizado.

Porque la historia argentina está llena de obras monumentales que, una vez terminado el evento que las justificó, quedaron convertidas en costosos elefantes blancos.

Nadie quiere que eso ocurra en Rafaela.

Por eso, más allá de la emoción lógica de esta jornada, es momento de empezar a discutir el día después. ¿Cuál será el presupuesto anual de mantenimiento? ¿Quién lo financiará? ¿Qué calendario de competencias ya está previsto? ¿Qué plan existe para que el velódromo genere actividad y no solamente gastos?

Esas son las respuestas que los ciudadanos merecen conocer.

Celebrar una obra no significa dejar de hacer preguntas. Al contrario. Es precisamente cuando se termina de construir que comienza la verdadera responsabilidad de quienes deberán administrarla.

Ojalá el Invencible Velódromo sea el orgullo deportivo que todos soñamos y un motor para el crecimiento de Rafaela. Nadie quiere que fracase. Todo lo contrario.

Pero el éxito no se medirá por el acto inaugural, ni por los discursos oficiales, ni por los aplausos de ocasión.

Se medirá dentro de cinco, diez o veinte años, cuando podamos comprobar si esta obra siguió generando deporte, desarrollo y oportunidades, o si terminó convirtiéndose en una pesada carga económica para todos los rafaelinos.

Ese es el verdadero desafío.

Todo lo demás es, simplemente, triunfalismo.