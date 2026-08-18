Alerta en Cuba: el embarazo en niñas de 10 a 14 años no logra bajar y preocupa al Gobierno

Cuba enfrenta dificultades para reducir de manera sostenida los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, una situación que volvió a quedar expuesta a partir de los últimos datos oficiales sobre fecundidad adolescente.

Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) mostró que la tasa correspondiente a ese grupo etario prácticamente no presentó una mejora durante los últimos cinco años. El indicador pasó de 1,3 nacimientos por cada 1.000 niñas en 2021 a 1,4 en 2025.

La evolución contrasta con lo ocurrido entre las adolescentes de 15 a 19 años. En ese segmento, la tasa de fecundidad sí mostró una disminución durante el mismo período: pasó de 48,5 nacimientos por cada 1.000 adolescentes a 43,2.

La diferencia entre ambos grupos encendió las alertas de las autoridades sanitarias, que advierten que los embarazos en las niñas más pequeñas presentan una mayor resistencia a las políticas destinadas a reducir la maternidad temprana.

Aumentan los nacimientos en menores de 15 años

El viceministro cubano de Salud Pública, Reinol García Moreiro, calificó la situación como preocupante y destacó que la cantidad de nacimientos registrados en madres menores de 15 años mantiene una tendencia ascendente.

Las estadísticas oficiales muestran que en 2021 se registraron 381 nacimientos correspondientes a niñas de esa edad. Un año después, el número aumentó a 397 y en 2023 llegó a 419 casos.

La evolución de las cifras genera especial preocupación debido a la corta edad de las niñas involucradas y a las consecuencias que los embarazos tempranos pueden tener sobre su desarrollo, educación y condiciones de vida.

Según las autoridades sanitarias, entre los factores asociados al fenómeno aparecen las relaciones y uniones entre adultos y menores de edad, una problemática que requiere respuestas que excedan el ámbito estrictamente sanitario.

Una tendencia desigual entre las adolescentes

Los datos oficiales reflejan así dos realidades diferentes dentro de la fecundidad adolescente cubana.

Mientras el grupo de 15 a 19 años logró reducir su tasa durante el período analizado, entre las niñas de 10 a 14 años no se consiguió consolidar una tendencia similar. El indicador incluso registró un leve incremento entre 2021 y 2025.

Para las autoridades, el comportamiento de este sector representa uno de los principales desafíos en materia de salud reproductiva y protección de menores.

La evolución de los nacimientos en niñas menores de 15 años vuelve a poner el foco sobre las condiciones sociales que rodean estos casos y sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y protección frente a situaciones de vulnerabilidad.