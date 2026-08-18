Ormuz sigue cerrado y crece la presión sobre Estados Unidos: Irán fija condiciones para reabrir el paso estratégico

Irán endureció su postura en torno al estrecho de Ormuz y advirtió que la estratégica ruta marítima continuará cerrada hasta que Estados Unidos avance en una serie de compromisos acordados durante las negociaciones de junio.

La advertencia fue realizada este martes por el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien además ocupa la presidencia del Parlamento. Según explicó, Teherán no tiene previsto permitir nuevamente el tránsito por el estrecho mientras Washington no cumpla con las condiciones establecidas en el protocolo alcanzado meses atrás.

Entre los principales reclamos planteados por las autoridades iraníes se encuentran el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, la liberación de activos iraníes que permanecen congelados y el levantamiento de las restricciones que afectan las exportaciones de petróleo.

A esa lista se suma una exigencia de mayor alcance: el cese de las operaciones militares en los distintos frentes abiertos a partir de la escalada del conflicto.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales corredores marítimos para el comercio energético mundial, por lo que cualquier interrupción prolongada de su actividad puede generar repercusiones sobre el transporte internacional y los mercados de hidrocarburos.

La crisis entre Washington y Teherán comenzó a agravarse el 28 de febrero, luego de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. La operación derivó en una escalada regional y en una sucesión de enfrentamientos que extendieron la tensión hacia distintos puntos de Medio Oriente.

Aunque posteriormente ambas partes alcanzaron una tregua, la situación no logró estabilizarse por completo. Los choques esporádicos y las amenazas cruzadas continuaron, con especial preocupación alrededor del estrecho de Ormuz.

Con su última declaración, el gobierno iraní dejó en claro que la reapertura de esta vía estratégica quedará vinculada al cumplimiento de las condiciones reclamadas a Washington. La disputa, de este modo, suma un nuevo capítulo y mantiene bajo presión a una de las rutas marítimas más sensibles para el suministro energético global.