Franco Colapinto quedó tercero en un prestigioso ranking de la Fórmula 1

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, la Fórmula 1 dio a conocer una estadística de la temporada 2026 que tiene como protagonista a Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine aparece tercero entre los corredores que más vueltas completaron hasta el momento.

La cuenta oficial de la categoría publicó el ranking antes del regreso de la actividad, que se producirá luego de casi un mes de pausa. Colapinto acumula 665 vueltas completadas, una cifra que lo ubica muy cerca de los dos primeros puestos.

El líder de la clasificación es Lewis Hamilton, de Ferrari, con 673 vueltas, mientras que Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, ocupa el segundo lugar con 668. Detrás del argentino aparecen Esteban Ocon, de Haas, con 662; Liam Lawson, de Racing Bulls, con 617; Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, con 615; y Gabriel Bortoleto, de Sauber, con 609.

El dato que destaca a Franco Colapinto en la temporada

La presencia de Colapinto entre los tres pilotos que más vueltas completaron en 2026 refleja la continuidad que logró el argentino durante la temporada y también la evolución del monoplaza de Alpine.

El piloto viene atravesando un año con mayor regularidad respecto de la temporada anterior, en un contexto en el que la escudería francesa trabajó para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de su auto.

Ahora, Colapinto se prepara para volver a la pista en el Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la Fórmula 1 después del receso de verano europeo.

La competencia será, además, la duodécima fecha de la temporada 2026 y contará con formato Sprint. Por ese motivo, la actividad comenzará desde el viernes y habrá puntos en juego antes de la carrera principal del domingo.

Fórmula 1: horarios del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1: de 7.30 a 8.30.

de 7.30 a 8.30. Clasificación Sprint: de 11.30 a 12.14.

Sábado 22 de agosto

Sprint: de 7 a 8.

de 7 a 8. Clasificación: de 11 a 12.

Domingo 23 de agosto