Simeone fue tajante sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En la previa del debut del Atlético de Madrid ante Málaga por la primera fecha de La Liga, Diego Simeone se refirió al futuro de Julián Álvarez y fue contundente frente a los rumores que vinculan al delantero argentino con una posible salida rumbo al Barcelona.

El entrenador fue consultado por las declaraciones del propietario del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien había respaldado públicamente la continuidad del atacante. Simeone no dejó lugar a dudas y destacó la postura de la dirigencia.

“El dueño del club habló tajantemente”, afirmó el Cholo, en una clara señal de que Julián Álvarez continuará en el conjunto madrileño pese a los rumores que circularon durante las últimas semanas.

Por qué Julián Álvarez no jugará ante Málaga

Simeone también explicó los motivos por los que el delantero argentino no estará disponible para el debut liguero. El técnico aseguró que la decisión apunta a cuidar al futbolista y esperar a que esté en las mejores condiciones para regresar a las canchas.

“Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar”, explicó.

En esa misma línea, el entrenador remarcó que el cuerpo técnico analiza tanto el estado físico como el aspecto personal del futbolista antes de tomar una decisión.

“Cuidamos a la persona y al jugador, entendemos que en este partido no está en las condiciones para jugar”, señaló Simeone.

Simeone respaldó la continuidad de Julián Álvarez

El entrenador argentino también tuvo palabras de elogio para el delantero, a quien definió como un “chico extraordinario”.

Además, respaldó la postura adoptada por la dirigencia del Atlético de Madrid y consideró que las declaraciones de Gil Marín son suficientes para ponerle un freno a las versiones sobre una posible transferencia.

“Si el dueño del club habló tajantemente, creo que no hay más”, sentenció el Cholo.

De esta manera, Simeone dejó en claro que cuenta con Julián Álvarez para la temporada y que, al menos por ahora, no contempla su salida del equipo español.

Simeone habló sobre la llegada del Cuti Romero

Durante la conferencia de prensa, el entrenador también analizó la incorporación de Cristian “Cuti” Romero, uno de los refuerzos argentinos que llegó al Atlético de Madrid.

Simeone destacó las cualidades del defensor y aseguró que puede convertirse en una pieza importante para el equipo.

“Aportará liderazgo, fortaleza, jerarquía, compromiso y pertenencia seguro con el tiempo. Tiene los valores que le identifican con el Atlético. Viene para ayudarnos”, expresó.

Con la llegada de Romero y la continuidad de Julián Álvarez, Simeone busca consolidar un plantel competitivo para afrontar una nueva temporada al frente del conjunto madrileño.