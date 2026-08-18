Duro golpe para Dibu Martínez: se cayó su llegada a Juventus y ahora enfrenta un nuevo problema en Aston Villa

Por segundo mercado de pases consecutivo, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a quedar en el centro de la incertidumbre. El arquero argentino tenía encaminada su salida del Aston Villa, pero la operación con la Juventus finalmente no llegó a buen puerto y ahora su situación en el conjunto inglés quedó todavía más comprometida.

El club italiano había avanzado en las negociaciones para contratar al marplatense de 33 años, pero la oferta económica no convenció al Aston Villa, que pretendía recibir más de 10 millones de euros por su pase. A esto se sumaron las dudas de la dirigencia de la Vecchia Signora sobre el estado físico del arquero tras la fractura en un dedo que sufrió durante el Mundial.

Ante la imposibilidad de concretar la llegada de Martínez, Juventus decidió avanzar por otra alternativa para el puesto y cerró la incorporación del italiano Guglielmo Vicario, procedente del Tottenham.

Dibu Martínez, ante un nuevo escenario en Aston Villa

La caída de la transferencia dejó al arquero argentino en una situación inesperada. Martínez todavía tiene tres años más de contrato con Aston Villa y es uno de los futbolistas mejor pagos del plantel, pero la dirigencia ya trabaja en una incorporación que podría modificar considerablemente el panorama.

El conjunto de Birmingham avanzó para contratar al japonés Zion Suzuki, arquero del Parma, en una operación que rondaría los 30 millones de euros.

La llegada del guardameta asiático no estaría pensada para que ocupe un lugar como suplente. Según las versiones que circulan en Inglaterra, Suzuki llegaría con la intención de competir directamente por la titularidad en el equipo dirigido por Unai Emery.

De concretarse la operación, Martínez podría encontrarse ante un escenario inédito desde su llegada al Aston Villa: tener que pelear por el puesto en el arco después de haberse consolidado durante años como uno de los referentes del equipo.

Un mercado de pases que vuelve a complicar al Dibu

La situación recuerda a lo ocurrido en 2025, cuando Martínez estuvo muy cerca de abandonar el Aston Villa para convertirse en jugador del Manchester United. Aquella transferencia finalmente se frustró y el argentino permaneció en Birmingham.

Ahora, un año después, la historia vuelve a repetirse. La negociación con Juventus se cayó y el Aston Villa avanza por un nuevo arquero, mientras todavía quedan dos semanas para el cierre del mercado de pases.

Con este panorama, el arquero de la Selección argentina deberá evaluar sus alternativas: buscar un nuevo destino antes del cierre de la ventana de transferencias o permanecer en Inglaterra y luchar por recuperar su lugar como titular.