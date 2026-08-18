El Gobierno recibirá a los gobernadores del Norte Grande para avanzar con las tarifas de zonas cálidas

El Gobierno analizará con los gobernadores del Norte Grande alternativas para implementar un régimen diferencial de tarifas eléctricas destinado a las regiones de temperaturas más elevadas.

Chaco, Corrientes y Santiago del Estero aparecen entre las provincias que podrían acceder a un esquema energético específico debido al fuerte incremento del consumo durante los meses de calor.

El proyecto no contempla una tarifa plana, sino un sistema de subsidios diferenciado que todavía debe definir sus parámetros de aplicación y los niveles de consumo alcanzados.

Los mandatarios provinciales buscarán incorporar a la discusión sus reclamos por infraestructura, gas natural, rutas nacionales y obras estratégicas para reducir las desigualdades regionales.

El acercamiento entre la Nación y las provincias se produce luego de dificultades legislativas que llevaron al Gobierno a adoptar una estrategia de mayor diálogo y negociación con los gobernadores.

La reunión será una instancia clave para determinar si esta nueva etapa de entendimiento puede traducirse en acuerdos concretos sobre tarifas, infraestructura y desarrollo productivo para el Norte Grande.

El Gobierno nacional recibirá este martes a representantes de las provincias del Norte Grande para avanzar en una respuesta al reclamo por el proyecto de zonas cálidas, una iniciativa que busca establecer un esquema diferencial para las tarifas de electricidad en regiones donde las altas temperaturas generan un fuerte incremento del consumo energético. La reunión tendrá lugar en el Ministerio de Economía y se desarrollará en un contexto de creciente diálogo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

Del encuentro participarán los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, además de representantes de otras jurisdicciones de la región. Por parte del Gobierno estarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti. La intención oficial es analizar alternativas para el nuevo esquema tarifario antes de que comiencen los meses de mayor demanda eléctrica.

El planteo forma parte de una agenda más amplia que los mandatarios del Norte Grande vienen sosteniendo con la administración nacional. Durante la última asamblea regional, realizada en Posadas, los gobernadores pusieron sobre la mesa diferentes reclamos vinculados con infraestructura, energía, rutas nacionales, gas natural y obras estratégicas para el desarrollo de la región.

La cuestión energética ocupó un lugar destacado en esas conversaciones. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, había anticipado la posibilidad de una reunión específica en Buenos Aires y señaló el esquema de zonas cálidas como uno de los principales asuntos a discutir. En paralelo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, planteó la necesidad de ampliar el acceso al gas natural y sostuvo que la llegada de esa infraestructura permitiría reducir las desigualdades existentes entre las distintas regiones del país.

La situación tiene particular relevancia para provincias como Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, donde las temperaturas elevadas durante buena parte del año incrementan considerablemente la utilización de equipos de refrigeración. Esa realidad genera un impacto directo sobre las facturas de los hogares y también sobre los costos que deben afrontar comercios, industrias y pequeñas empresas.

Desde el Gobierno anticiparon que no se aplicará una tarifa plana para todas las provincias alcanzadas, sino que se trabaja en un sistema diferenciado de acuerdo con las características climáticas y los niveles de consumo. Chaco, Santiago del Estero y Corrientes aparecen entre las jurisdicciones consideradas como zonas de temperaturas particularmente elevadas, aunque todavía resta definir el mecanismo definitivo de subsidios y los parámetros que determinarán el beneficio.

El debate también se encuentra relacionado con la discusión legislativa sobre el régimen de Zonas Frías, cuya modificación ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda tratamiento en el Senado. La definición de un esquema específico para el Norte Grande podría convertirse así en una pieza adicional dentro de la discusión nacional sobre cómo distribuir los costos de la energía y los subsidios entre las distintas regiones.

La reunión llega, además, en un momento político particular. El Gobierno comenzó a profundizar el diálogo con los gobernadores luego de enfrentar dificultades legislativas y de comprobar que necesita mayores niveles de coordinación para avanzar con algunas de sus iniciativas. En ese marco, la participación de funcionarios provinciales en la discusión técnica del proyecto busca reducir diferencias antes de que la normativa llegue a su etapa definitiva.

La Casa Rosada también pretende que esta nueva dinámica permita evitar obstáculos durante la reglamentación y la implementación de las medidas. Para los gobernadores, en tanto, el objetivo será obtener respuestas concretas frente a problemas de infraestructura y costos energéticos que consideran estructurales para el desarrollo del Norte.

El encuentro, por lo tanto, tendrá una dimensión que excede la discusión tarifaria. Mientras el Gobierno busca consolidar acuerdos políticos con las provincias, los mandatarios norteños intentarán transformar sus reclamos históricos en compromisos concretos. La definición sobre las zonas cálidas será uno de los primeros resultados que permitirá medir hasta dónde llega esta nueva etapa de negociación entre la Nación y las provincias.

El resultado también será relevante de cara al próximo verano, cuando el aumento de la demanda eléctrica vuelva a poner bajo presión los ingresos de los hogares y la capacidad del sistema energético. La discusión sobre quién debe asumir ese costo, mediante tarifas, subsidios o mecanismos diferenciados, será central para determinar el alcance real de la propuesta oficial.

La reunión se convertirá así en una instancia clave para definir un esquema que contemple las particularidades climáticas del Norte Grande y, al mismo tiempo, permita al Gobierno avanzar en su objetivo de ordenar el sistema energético sin profundizar las diferencias regionales.

El proyecto de zonas cálidas será discutido entre el Gobierno nacional y representantes de las provincias del Norte Grande antes de los meses de mayor consumo eléctrico.

Chaco, Corrientes y Santiago del Estero aparecen entre las jurisdicciones que podrían contar con un esquema tarifario específico por sus elevadas temperaturas.

El Gobierno descartó una tarifa plana y analiza un sistema de subsidios diferenciado según la ubicación geográfica y los niveles de consumo.

Los gobernadores también reclamarán avances en infraestructura energética, gas natural, rutas y otras obras consideradas estratégicas para el desarrollo regional.

La apertura del diálogo con las provincias se produce luego de recientes dificultades legislativas que obligaron al Poder Ejecutivo a buscar mayores consensos políticos.

La reunión será una prueba para determinar si la nueva etapa de negociación entre la Nación y los gobernadores puede traducirse en acuerdos concretos sobre energía e infraestructura.