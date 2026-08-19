Rafaela estrena un velódromo internacional y suma una obra clave que quedará como legado deportivo

Rafaela inauguró uno de los proyectos deportivos más importantes de los últimos años con la puesta en funcionamiento de un moderno velódromo cubierto, construido como parte de la infraestructura prevista para los Juegos Suramericanos.

La apertura de la pista marcó un momento destacado para la ciudad y no solo por la proximidad de la competencia continental. Las autoridades también remarcaron que la nueva infraestructura quedará como patrimonio deportivo y permitirá desarrollar actividades durante los próximos años.

El intendente Leonardo Viotti calificó la jornada como histórica y puso en valor el trabajo realizado durante los últimos dos años para concretar la obra. El proyecto demandó una articulación entre distintos sectores y una importante inversión para dotar a Rafaela de un escenario deportivo de características internacionales.

Una obra pensada más allá de los Juegos

Durante la inauguración, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó las dimensiones del desafío que implicó organizar una competencia de alcance continental y, al mismo tiempo, desarrollar la infraestructura necesaria para recibir a los deportistas.

El mandatario provincial resaltó especialmente el esfuerzo económico, constructivo y organizativo realizado para llegar a esta instancia y sostuvo que las inversiones realizadas permitirán generar actividad deportiva y eventos durante mucho tiempo después de finalizados los Juegos Suramericanos.

El nuevo velódromo se incorpora así al patrimonio de Rafaela como una infraestructura destinada a potenciar el ciclismo y ampliar la oferta de espacios deportivos de la ciudad.

Viotti: "Es uno de los sueños más grandes que teníamos como ciudad"

Para Viotti, la inauguración representa la concreción de una aspiración que durante años atravesó diferentes etapas hasta convertirse en una obra tangible.

El intendente destacó el acompañamiento de la Provincia, el Municipio, empresas y trabajadores que participaron de las distintas etapas del proyecto.

"Hoy se concreta. Es un día histórico para la ciudad de Rafaela y para la provincia de Santa Fe", señaló Viotti durante la jornada inaugural.

El mandatario local también valoró la decisión política que permitió avanzar con el proyecto y el esfuerzo de todas las personas involucradas en su ejecución.

Con la apertura del velódromo, Rafaela suma una infraestructura deportiva de nivel internacional y se prepara para convertirse en una de las sedes de los Juegos Suramericanos, mientras la ciudad proyecta aprovechar la obra una vez finalizada la competencia.