Golpe económico contra Irán: Emiratos impuso un embargo indefinido y cerró una ruta clave para Teherán

Los Emiratos Árabes Unidos decidieron suspender de manera indefinida sus vínculos comerciales y financieros con Irán, luego de acusar a Teherán de haber lanzado dos misiles balísticos hacia su territorio. La medida representa un fuerte golpe para uno de los principales canales que Irán utilizó durante años para sostener su comercio exterior y sortear parte del impacto de las sanciones internacionales.

La decisión fue anunciada este miércoles por las autoridades emiratíes, que ordenaron detener "todo el comercio, los intercambios comerciales y las transacciones financieras" con Irán hasta nuevo aviso.

Según el Ministerio de Defensa de Emiratos, los sistemas de defensa aérea detectaron dos misiles balísticos provenientes de Irán. De acuerdo con la versión de Abu Dhabi, uno terminó cayendo en aguas territoriales emiratíes, mientras que el segundo lo hizo fuera de esa zona.

Teherán rechazó las acusaciones. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, calificó el episodio como una supuesta operación de "falsa bandera" y negó la responsabilidad iraní en el lanzamiento.

Una decisión en medio de una creciente tensión regional

El anuncio se produjo pocos días después del vencimiento del memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio. El acuerdo expiró el lunes sin que se conociera una renovación, en un contexto marcado por el enfrentamiento entre Washington, Israel y Teherán.

La suspensión de las operaciones con Irán abre un nuevo frente económico en el conflicto y puede afectar especialmente a los circuitos comerciales que durante años conectaron a empresas iraníes con proveedores y mercados internacionales.

Dubái, una pieza clave para la economía iraní

El impacto potencial de la medida se explica por el papel que los Emiratos, y particularmente Dubái, desempeñaron durante años como puerta de entrada y salida para productos destinados a Irán.

El exgeneral estadounidense Mark Kimmitt sostuvo que el alcance de la decisión podría incluso superar el efecto de algunas sanciones aplicadas directamente por Estados Unidos. Según su análisis, Dubái se había convertido en uno de los principales socios comerciales de Irán, por encima incluso de China y Turquía.

La relación comercial tenía una importancia considerable para Teherán: una parte significativa de sus importaciones pasaba por el circuito emiratí, que habría llegado a concentrar cerca de un tercio de las compras externas iraníes.

Pero el vínculo no se limitaba al intercambio de mercaderías. La infraestructura financiera de Dubái también habría permitido durante años canalizar fondos y realizar operaciones internacionales vinculadas con Irán, incluso bajo un régimen de fuertes restricciones internacionales.

Por ese motivo, el embargo anunciado por Abu Dhabi podría tener consecuencias que excedan ampliamente la interrupción del comercio bilateral y complicar aún más la capacidad de Teherán para mantener sus circuitos financieros y comerciales en medio de la escalada militar en Medio Oriente.