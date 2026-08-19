Santa Fe endurece su ofensiva contra el delito y vuelve a cuestionar la gestión de Perotti

La provincia de Santa Fe volvió a poner el foco en los resultados de su política de seguridad y utilizó los últimos operativos contra el narcotráfico para marcar diferencias con la administración del exgobernador Omar Perotti.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó este miércoles los procedimientos realizados durante los últimos días, principalmente en Rosario. Según detalló, en un período de cinco jornadas fueron incautados más de cuatro kilos de cocaína y marihuana, además de cerca de 2.000 dosis de ambas sustancias. El valor estimado de la droga secuestrada ronda los 35 millones de pesos.

La funcionaria también remarcó el despliegue de patrullajes preventivos y los controles destinados a identificar personas y vehículos, especialmente en los principales centros urbanos de la provincia. De acuerdo con su explicación, este tipo de operativos permite detectar movimientos vinculados con actividades delictivas y anticiparse a posibles hechos de violencia.

Críticas a la gestión anterior

Durante su exposición, Coudannes volvió a comparar los resultados actuales con los registrados durante el gobierno de Perotti. Para respaldar su planteo, recordó una definición pronunciada por el exmandatario durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa, en mayo de 2023, cuando había planteado la necesidad de profundizar las acciones para cortar los vínculos con el delito.

La vocera contrapuso aquella declaración con el balance de homicidios registrado posteriormente en la provincia. Según indicó, Santa Fe terminó aquel año con 259 asesinatos, mientras que en el actual período se contabilizan 94 homicidios.

Coudannes atribuyó la diferencia a las políticas implementadas por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro y sostuvo que los resultados obtenidos respaldan la estrategia de seguridad desplegada desde el inicio de la gestión.

"Estas son las políticas que dan resultado", afirmó la funcionaria, quien además anticipó que el Gobierno provincial continuará profundizando las medidas contra el delito.

Una comparación que también alcanzó a los Juegos Suramericanos

En otro tramo de sus declaraciones, Coudannes elevó la comparación entre ambas gestiones y sostuvo que los niveles de violencia registrados durante el período anterior hubieran dificultado la realización de eventos internacionales de gran magnitud.

En ese sentido, aseguró que los Juegos Suramericanos no podrían haberse desarrollado en Santa Fe bajo las condiciones de seguridad que, según su evaluación, existían durante la administración anterior.

Con una frase de tono irónico, la vocera cerró su intervención con una advertencia dirigida a quienes considera que subestimaron la problemática: "Los gigantes se han dormido, pero nosotros no nos vamos a dormir".