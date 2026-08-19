Las Leonas en el Mundial 2026 y la crisis silenciosa

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped atraviesa un nuevo Mundial con la ilusión de volver a pelear por el título. Después de un empate 1-1 ante Estados Unidos y una importante victoria 3-2 frente a Alemania, Las Leonas buscan consolidar su rendimiento y avanzar con firmeza en el certamen bajo la conducción de Fernando Ferrara.

Pero detrás de cada partido y de la expectativa por una nueva consagración internacional, el equipo nacional también enfrenta debates vinculados al recambio generacional, la salida de jugadoras y las condiciones en las que se desarrolla el hockey argentino.

El recambio generacional y las ausencias que generaron debate

Uno de los principales focos de atención durante este proceso fue la renovación del plantel. La decisión del cuerpo técnico de apostar por nuevas generaciones derivó en la salida de algunas referentes que durante años fueron piezas importantes del seleccionado.

Uno de los casos más destacados fue el de Agustina Albertario, cuya ausencia en la convocatoria generó repercusiones dentro del ambiente del hockey. La decisión deportiva también reavivó las discusiones sobre la manera en que se producen los cierres de ciclo de aquellas jugadoras que durante más de una década fueron protagonistas de Las Leonas.

A este escenario se suma otro fenómeno que genera preocupación: la salida de talentos hacia otros países. Uno de los casos más resonantes es el de Lucina “Luchi” von der Heyde, quien, después de quedar fuera de las convocatorias y buscar nuevas oportunidades profesionales, inició el proceso para obtener la ciudadanía alemana y poder representar a Die Danas.

Su situación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la capacidad del sistema argentino para retener a sus principales talentos y ofrecerles condiciones que les permitan continuar desarrollando sus carreras dentro del seleccionado.

El desafío de sostener una carrera de alto rendimiento

El reconocimiento internacional de Las Leonas muchas veces contrasta con la realidad que atraviesan las jugadoras que forman parte del hockey argentino.

A pesar de la exposición y los éxitos obtenidos por el seleccionado, la mayoría de las jugadoras que compiten en el ámbito local se desarrolla en un contexto amateur o semi-amateur. Las becas y los estímulos destinados al deporte de alto rendimiento constituyen un respaldo importante, pero muchas atletas también necesitan combinar la actividad deportiva con trabajos, estudios y apoyo familiar.

A esto se suman las dificultades relacionadas con la infraestructura y los espacios de entrenamiento, una problemática que históricamente afecta a distintas disciplinas del deporte argentino.

La posibilidad de jugar en el exterior también plantea un desafío. Si bien la Confederación Argentina de Hockey no prohíbe formalmente que las jugadoras desarrollen sus carreras fuera del país, la exigencia de entrenamientos y concentración en Buenos Aires dificulta compatibilizar una competencia internacional con la permanencia en el seleccionado.

Una estructura que se sostiene desde los clubes

Más allá de las decisiones deportivas y las dificultades económicas, el hockey femenino argentino tiene una característica que explica buena parte de su permanencia en la elite: el fuerte entramado de clubes, familias y formadores que sostiene la disciplina en todo el país.

Desde las categorías infantiles hasta los planteles superiores, miles de jugadoras comienzan su recorrido en clubes que funcionan como espacios de formación deportiva y también de contención social.

Ese trabajo silencioso permite que nuevas generaciones lleguen al seleccionado y que el hockey femenino continúe renovándose pese a las dificultades.

Mientras Las Leonas disputan un nuevo Mundial, su legado trasciende los resultados y las medallas. El seleccionado representa también el resultado de décadas de desarrollo de una disciplina que logró instalarse entre las potencias mundiales y que ahora enfrenta el desafío de renovar sus figuras sin perder la identidad que construyó a lo largo de los años.