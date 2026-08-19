Jamal Musiala volvió a desmayarse en pleno partido

El fútbol europeo volvió a poner la mirada sobre Jamal Musiala, quien protagonizó un nuevo episodio de preocupación durante un amistoso del Bayern Múnich. El futbolista alemán se desvaneció por segunda vez en apenas 72 horas, lo que generó inquietud entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

El hecho ocurrió este martes, apenas cuatro minutos después de que el mediocampista ingresara en el segundo tiempo del encuentro de preparación frente a Heidenheim. Musiala se desplomó en la zona central del campo sin que mediara ningún golpe, choque o disputa física.

Sus compañeros Jonathan Tah y Harry Kane reaccionaron rápidamente y lo ayudaron a recostarse mientras el cuerpo médico ingresaba al campo para asistirlo.

A diferencia de lo ocurrido el sábado anterior durante el partido ante Leipzig, cuando el desvanecimiento había sido relacionado inicialmente con las altas temperaturas registradas en Múnich, esta vez Musiala logró recuperarse y abandonó el campo caminando por sus propios medios para dirigirse a los vestuarios, donde quedó bajo observación médica.

El mensaje de Jamal Musiala tras el episodio

Luego del partido, que terminó con victoria 4-2 para el conjunto bávaro, Musiala utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar qué le sucede.

El futbolista de 23 años contó que atraviesa episodios de “ausencias temporales y breves” relacionados con una disfunción neurológica y aseguró que se encuentra realizando un tratamiento.

“Entiendo que muchos estén preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación: me han detectado ausencias temporales, de corta duración pero que se pueden tratar bien”, explicó el jugador.

Musiala también buscó transmitir tranquilidad sobre su estado y destacó que estos episodios forman parte de una situación que ya está siendo atendida por especialistas.

“Sé que a primera vista pueden dar miedo, pero para mí son parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo el mejor tratamiento y soy muy optimista”, manifestó.

Musiala continúa bajo seguimiento médico

El mediocampista alemán regresó recientemente a la actividad después de recuperarse de una fractura de peroné que sufrió a mediados de 2025. Además, formó parte del seleccionado alemán durante el Mundial 2026.

Según explicó el propio futbolista, cuenta con seguimiento médico y respaldo para continuar con su carrera profesional, mientras el cuerpo técnico del Bayern monitorea de cerca su evolución.

El conjunto alemán tendrá un nuevo compromiso este sábado frente al Borussia Dortmund por la Supercopa Alemana, antes de comenzar su participación en la Bundesliga ante Stuttgart. La evolución de Musiala será seguida con especial atención durante los próximos días.