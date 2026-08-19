Riestra sorprendió a Gimnasia, se impuso en los penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

En un partido intenso y cargado de tensión disputado en Florencio Varela, Deportivo Riestra eliminó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 4-2 en los penales, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos, y se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

Desde el comienzo, el encuentro estuvo marcado por la fricción y la intensidad. A los 25 minutos, Nicolás Benegas había convertido para Riestra, pero el gol fue anulado tras la intervención del VAR por una posición adelantada previa.

El delantero tuvo revancha poco después. A los 38 minutos, tras un centro de Mariano Bracamonte, Benegas ganó de cabeza dentro del área y marcó el 1-0 para el conjunto dirigido por Cristian Fabbiani, que se fue al descanso en ventaja.

En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar el empate y lo consiguió rápidamente. A los pocos minutos, Mateo Seoane aprovechó una desconcentración defensiva de Riestra y estableció el 1-1.

Con la igualdad, el partido volvió a tornarse trabado y ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria. Riestra estuvo cerca de lograrlo con un potente remate de Tomás González que pegó en el palo.

Sobre el final, la tensión volvió a aumentar. Augusto Max cometió una fuerte infracción y, después de revisar la acción en el VAR, el árbitro Pablo Echavarría decidió expulsarlo con tarjeta roja directa.

Sin tiempo para más, la clasificación se definió desde los doce pasos. En la tanda de penales, Riestra fue más efectivo y se impuso 4-2, mientras que Gimnasia no logró aprovechar sus oportunidades.

De esta manera, el Malevo avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina y espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Banfield y Midland.