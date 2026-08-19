El Municipio abrió la licitación para nuevas luminarias LED: ahora empieza el trabajo de controlar

El Gobierno municipal de Rafaela realizó este martes la apertura de sobres para la compra de nuevas luminarias LED, una inversión que, según anunció el intendente Leonardo Viotti, permitirá llevar el sistema de iluminación eficiente a la totalidad de la ciudad.

El acto se desarrolló en la Vecinal del barrio Mosconi y fue encabezado por el mandatario local, acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos los secretarios Nicolás Asensio, Silvina Bravino, Germán Bottero, Patricia Imoberdorf, además de otros funcionarios y representantes vecinales.

Durante su discurso, Viotti aseguró que su gestión tomó la decisión de avanzar hacia una ciudad con iluminación completamente LED y destacó que, desde el inicio de su mandato, ya se instalaron unas 4.000 luminarias, alcanzando un total de 8.500 sobre las poco más de 20.000 que posee Rafaela.

Según explicó, con esta nueva compra se incorporarán entre 6.500 y 7.000 equipos, financiados principalmente con recursos del Fondo de Obras Menores, lo que permitirá alcanzar cerca del 80 % de la ciudad con tecnología LED antes de finalizar su gestión.

El intendente sostuvo que la renovación del alumbrado público no solo apunta a mejorar la eficiencia energética, sino también a incrementar la seguridad y recuperar los espacios públicos para los vecinos. Además, anunció la incorporación de un nuevo camión con grúa que permitirá acelerar el reemplazo de luminarias.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Nicolás Asensio, afirmó que el objetivo es completar el ciento por ciento del alumbrado público LED, incluyendo calles, avenidas y espacios públicos, durante el próximo año.

En la licitación se presentaron tres oferentes: Signify Argentina S.A., Valentín Fonseca y Strand S.A. De acuerdo con la información oficial, las tres propuestas económicas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial, fijado en 1.291 millones de pesos.

Ahora comienza la otra etapa

Hasta aquí llega el relato oficial. Y también comienza el verdadero trabajo del periodismo.

Porque una licitación pública siempre es una buena noticia cuando se realiza con absoluta transparencia. Pero precisamente por tratarse de recursos públicos, no alcanza con reproducir un parte de prensa y dar por terminado el tema.

En R24N creemos que el control también forma parte del servicio que debe prestar un medio de comunicación.

Por eso, así como informamos sobre la apertura de sobres, también investigaremos quiénes son las empresas oferentes, quiénes integran sus directorios, cuál es su trayectoria, qué antecedentes tienen en contrataciones públicas y si todo el proceso administrativo se desarrolla dentro de los parámetros que exige la ley.

No se trata de desconfiar por deporte ni de sembrar sospechas donde no las hay. Se trata de hacer periodismo.

Muchas de las irregularidades que alguna vez salieron a la luz comenzaron con licitaciones que, en apariencia, eran absolutamente normales. Precisamente por eso, el control debe hacerse antes de la adjudicación y no cuando el dinero ya fue gastado.

Buscar respuestas, revisar documentación y analizar cada expediente no es "buscarle el pelo al huevo". Es cumplir con la obligación de controlar cómo se administran los recursos que pertenecen a todos los rafaelinos.

Si todo está correctamente hecho, será una buena noticia y así lo informaremos. Si aparecen inconsistencias o situaciones que merezcan explicación, también las publicaremos.

Ese es el periodismo que hacemos en R24N: informar, pero también controlar. Porque el dinero no es del intendente ni de los funcionarios. Es de los contribuyentes. Y cada peso merece ser observado con la misma rigurosidad con la que fue recaudado.