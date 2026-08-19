Alarma en Avenida Santa Fe: comerciantes advierten por una ola de robos y piden más seguridad

La inseguridad volvió a encender las alarmas entre vecinos y comerciantes de Bulevar Santa Fe al 1700, quienes denunciaron una seguidilla de robos registrados durante los últimos días en viviendas y locales de la zona.

Un móvil de Minuto Rafaela se acercó hasta el sector y dialogó con algunos de los damnificados, quienes contaron cómo fueron los hechos y expresaron su preocupación ante la reiteración de los episodios. Según sus testimonios, algunos de los robos incluso habrían ocurrido en noches consecutivas.

“Parece una zona liberada porque entraron a robar en la casa de él, pasaron al negocio mío, rompieron todo. Después, al día siguiente, pasaron al negocio de él y al del otro muchacho también”, relató uno de los comerciantes.

Frente a este escenario, los damnificados reclamaron mayor presencia policial, patrullaje durante la madrugada y respuestas concretas para prevenir nuevos hechos.

Cuestionamientos por las cámaras de seguridad

Uno de los principales reclamos de los comerciantes está relacionado con las cámaras de seguridad instaladas sobre Bulevar Santa Fe.

De acuerdo con los testimonios, después de uno de los robos una persona habría sido observada circulando en bicicleta por el propio bulevar.

“No puede ser que no haya una cámara que lo siga”, cuestionaron los vecinos.

Según explicaron, una cámara particular habría conseguido registrar parcialmente a uno de los presuntos involucrados, aunque sin obtener una imagen completa que permitiera identificarlo.

Los comerciantes remarcaron que se trata de una de las principales avenidas de Rafaela y consideran que las cámaras deberían permitir reconstruir el recorrido realizado antes y después de los hechos.

Varios comercios habrían sido afectados

La preocupación creció porque, según los damnificados, no se trataría de un único robo.

Entre los establecimientos afectados mencionaron una quiniela, un comercio gastronómico y otros locales de la zona, además de una vivienda particular. También señalaron que posteriormente tomaron conocimiento de otro hecho ocurrido durante el fin de semana en una carnicería cercana.

En uno de los comercios, los delincuentes habrían ingresado luego de romper el vidrio de una pequeña ventana de aproximadamente 25 por 35 centímetros.

En otro establecimiento, según el relato de los comerciantes, habrían retirado o dañado un extractor para utilizar el espacio como vía de ingreso.

“Entran como si nada, hacen como si estuvieran dentro de tu casa y no hay respuesta de ningún lado”, lamentó uno de los damnificados.

Denuncian movimientos durante la madrugada

Otro de los datos que llamó la atención de los comerciantes fue el supuesto regreso de una de las personas involucradas.

Según relataron, habría circulado por el sector cerca de la medianoche y luego habría regresado alrededor de las 2:30 de la madrugada. En esa segunda oportunidad, siempre de acuerdo con el testimonio de los vecinos, habría retirado distintos elementos dentro de una bolsa de consorcio.

Además del valor de los objetos sustraídos, los robos dejaron importantes daños materiales, con puertas, ventanas y otros elementos rotos para poder acceder a los establecimientos.

Reclaman más patrullaje

Los comerciantes también manifestaron su preocupación por la falta de presencia policial durante la madrugada.

Uno de los damnificados aseguró haber realizado la denuncia correspondiente, aunque señaló que hasta el momento no observó un refuerzo del patrullaje en el sector.

“Los patrulleros vos no los ves”, afirmó.

Los vecinos consideran especialmente preocupante que los hechos se produzcan sobre Bulevar Santa Fe, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

“Donde más seguridad tendría que haber es en una avenida. Eso tampoco se entiende”, cuestionaron.

Refuerzan la seguridad por cuenta propia

Tras los robos, algunos comerciantes decidieron incrementar las medidas de seguridad de sus locales ante el temor de que los delincuentes vuelvan a ingresar.

Uno de ellos contó que tuvo que instalar una nueva reja, más resistente, y avanzar con la colocación de un sistema de alarma.

“Tenés que llamar para que te vengan a poner una alarma, otro gasto más, pero hay que hacerlo porque evidentemente nadie está haciendo nada”, expresó.

La seguidilla de hechos denunciada mantiene en alerta a quienes viven y trabajan en Bulevar Santa Fe al 1700. Ahora, los damnificados esperan que se analicen las cámaras disponibles, se avance en la investigación de los robos y se refuerce la presencia preventiva en la zona para evitar nuevos episodios.