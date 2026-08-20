Passalacqua y Sáenz avanzan con un nuevo bloque en Diputados y ponen límites al respaldo a Milei

La ruptura entre Hugo Passalacqua y Carlos Rovira tendrá un impacto directo en la composición y funcionamiento del Congreso.

Innovación Federal será reemplazado por un nuevo bloque alineado con los gobernadores de Misiones y Salta.

La nueva bancada será conducida por el ex gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad y buscará negociar proyecto por proyecto con el Gobierno.

Los legisladores misioneros y salteños podrían convertirse en votos decisivos para iniciativas clave de la administración de Javier Milei.

El reordenamiento también alcanza al Senado, donde los representantes misioneros comenzaron a alinearse detrás de Passalacqua.

La reducción del IVA para la mandioca será una de las primeras pruebas de la nueva estrategia de negociación entre Misiones y el Gobierno nacional.

La ruptura política entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el histórico dirigente Carlos Rovira comienza a trasladar sus efectos al Congreso y amenaza con modificar uno de los esquemas de acuerdos que el Gobierno de Javier Milei utilizó durante los últimos años para conseguir respaldo parlamentario. El reordenamiento tendrá una primera expresión concreta en la Cámara de Diputados, donde la actual bancada de Innovación Federal será reemplazada por un nuevo bloque alineado con los gobernadores de Misiones y Salta.

La nueva estructura mantendrá buena parte de los integrantes actuales, pero modificará su conducción y, sobre todo, su orientación política. Por Misiones continuarán Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, mientras que por Salta permanecerán Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega. La conducción dejará de estar en manos de Arrúa y pasará a Herrera Ahuad, ex gobernador misionero y actual diputado nacional.

El nuevo espacio todavía no tiene una denominación definitiva y las conversaciones continúan abiertas. Sin embargo, quedarían afuera Claudio Álvarez, de San Luis, y Gerardo González, de Formosa, quienes tuvieron en el pasado vínculos con el oficialismo libertario y mantienen una relación más cercana con la Casa Rosada.

El cambio no radica tanto en la cantidad de legisladores como en el nuevo esquema de conducción. El bloque dejará de responder a una lógica vinculada con Rovira y pasará a funcionar bajo la conducción política de Passalacqua y del gobernador salteño Gustavo Sáenz. La modificación puede tener consecuencias importantes en una Cámara de Diputados donde el oficialismo necesita construir mayorías proyecto por proyecto.

Durante buena parte de la gestión de Milei, el sector que respondía a Rovira acompañó iniciativas centrales del Gobierno y aportó votos en momentos decisivos. La nueva bancada, en cambio, pretende establecer una relación más independiente. La idea es abandonar los acuerdos automáticos y negociar cada iniciativa de acuerdo con su impacto sobre las provincias y las economías regionales.

Ese cambio de metodología puede complicar las estrategias del oficialismo para aprobar proyectos sensibles. Entre los temas que estarán bajo análisis aparece la eventual eliminación de las PASO, una cuestión que el nuevo bloque considera abierta y que, según la posición que adopten los gobernadores, podría transformarse en una negociación colectiva dentro del espacio federal.

Una primera señal de la nueva dinámica se produjo recientemente con el rechazo de los representantes misioneros y salteños a la Ley de Tierras. Esa posición contribuyó al revés que sufrió el oficialismo en el Senado y obligó a modificar parte de uno de los proyectos vinculados con la protección de la propiedad privada.

La formalización del nuevo bloque está prevista para la próxima semana, antes de una sesión en la que el oficialismo buscará avanzar con iniciativas relacionadas con la reforma del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II. La eventual presencia de Passalacqua y Sáenz en la presentación del espacio reforzaría el carácter político del movimiento y mostraría que la nueva bancada responde directamente a los mandatarios provinciales.

El reordenamiento también alcanzará la relación entre diputados y senadores misioneros. La intención es que ambas representaciones trabajen de manera coordinada y respondan a una misma estrategia provincial.

En el Senado, la ruptura con Rovira produjo inicialmente una división entre los representantes misioneros. Sonia Rojas Decut conformó un bloque propio alineado con Passalacqua, mientras Carlos Arce permaneció bajo el sello vinculado al dirigente histórico. Sin embargo, Arce terminó acercándose al gobernador y anunció su incorporación al espacio de Rojas Decut.

La primera prueba de esta nueva etapa será precisamente parlamentaria. Entre los proyectos que podrían avanzar aparece la reducción del IVA para la mandioca, una medida orientada a beneficiar una economía regional y que representa, para los nuevos aliados, una señal concreta de que el vínculo con el Gobierno nacional deberá construirse alrededor de políticas públicas.

El escenario abre así una etapa de mayor incertidumbre para la Casa Rosada. Passalacqua no parece dispuesto a alinearse automáticamente con el kirchnerismo, pero tampoco a mantener la relación que Rovira sostuvo con el oficialismo libertario. En ese espacio intermedio, el nuevo bloque buscará consolidarse como actor federal y convertir el peso parlamentario de Misiones y Salta en una herramienta de negociación con el Gobierno.