Argentina enviará un contingente de 32 efectivos para asistir a Colombia tras el terremoto

Argentina enviará un contingente de 32 efectivos especializados para colaborar con Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.

La misión incluirá una planta potabilizadora, una cocina de campaña, sistemas de comunicaciones y equipamiento para mantener la cadena de frío.

El operativo también trasladará 7.500 raciones individuales de emergencia destinadas a las comunidades afectadas.

La asistencia fue coordinada por la Cancillería, Defensa, Seguridad y Salud junto con las autoridades colombianas.

El balance preliminar señala 294 fallecidos, 4.187 heridos y 143 personas desaparecidas tras el terremoto.

Colombia estima que la reconstrucción de edificios e infraestructura demandará unos 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente US$9.500 millones.

El Gobierno de Javier Milei anunció el envío de un contingente especializado de asistencia humanitaria a Colombia para colaborar con las tareas de respuesta y recuperación luego del fuerte terremoto registrado el pasado 10 de agosto. La misión estará integrada por 32 efectivos argentinos y contará con equipamiento destinado a atender algunas de las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

El operativo fue coordinado entre la Cancillería argentina y los ministerios de Defensa, Seguridad y Salud, en articulación con las autoridades colombianas. La definición de los recursos que serán enviados se realizó a partir de los requerimientos identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, organismo encargado de coordinar la respuesta frente a la emergencia.

La decisión fue presentada por las autoridades argentinas como una muestra de solidaridad con el pueblo colombiano ante la magnitud de las consecuencias provocadas por el movimiento sísmico. El contingente tendrá como objetivo colaborar con las estructuras locales durante las tareas de asistencia y recuperación en las zonas que resultaron más afectadas.

Entre los elementos que serán trasladados se encuentra una planta potabilizadora de agua, uno de los recursos considerados prioritarios en situaciones de emergencia debido a la necesidad de garantizar el acceso a agua segura para las poblaciones damnificadas.

La misión también incluirá una cocina de campaña, equipamiento destinado a preservar la cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales y 7.500 raciones individuales de emergencia. Estos recursos permitirán complementar la infraestructura disponible en las áreas afectadas y facilitar la asistencia a las personas que permanecen en situación de vulnerabilidad.

El canciller Pablo Quirno confirmó el despliegue y destacó la coordinación entre los organismos argentinos y las autoridades colombianas. La planificación del operativo contempla que los recursos sean utilizados de acuerdo con las necesidades concretas que surjan durante la respuesta a la emergencia.

La asistencia argentina se produce mientras Colombia enfrenta una etapa compleja de recuperación. Según el balance difundido por las autoridades de ese país, el terremoto dejó hasta el momento 294 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Las cifras corresponden a un balance preliminar y podrían modificarse a medida que avancen las tareas de búsqueda y relevamiento.

A la emergencia humanitaria se suma el enorme desafío económico de reconstruir las zonas afectadas. Las estimaciones oficiales ubican el costo de la reconstrucción en alrededor de 30 billones de pesos colombianos, una cifra equivalente a unos US$9.500 millones según cálculos privados.

Del total proyectado, aproximadamente 24,5 billones de pesos corresponderían a la reconstrucción de edificios, mientras que otros 5,5 billones serían necesarios para reparar infraestructura dañada. La magnitud de esos montos refleja el impacto que el desastre produjo sobre viviendas, establecimientos y servicios esenciales.

La intervención argentina estará concentrada en la asistencia inmediata y las primeras etapas de recuperación, sin reemplazar las tareas que corresponden a las autoridades colombianas. La coordinación entre ambos países busca que los recursos enviados respondan a las prioridades establecidas sobre el terreno.

El operativo también contempla una dimensión consular. Las autoridades argentinas expresaron su acompañamiento a los ciudadanos argentinos que se encuentran en Colombia y difundieron canales de emergencia para quienes necesiten asistencia durante la situación generada por el terremoto.

El envío de ayuda se inscribe en una política de cooperación frente a situaciones de emergencia que requiere la articulación de diferentes organismos del Estado. En este caso, la Cancillería, Defensa, Seguridad y Salud trabajaron conjuntamente para reunir personal especializado y recursos capaces de ser utilizados en las zonas afectadas.

La llegada del contingente argentino permitirá sumar capacidades específicas a las tareas que ya desarrolla Colombia, particularmente en materia de provisión de agua, alimentación, conservación de insumos, comunicaciones y asistencia básica.

Mientras las autoridades colombianas avanzan con la evaluación de daños y la planificación de la reconstrucción, la Argentina busca contribuir durante una etapa crítica para las comunidades afectadas. La magnitud de las víctimas, la cantidad de personas desaparecidas y el costo estimado de la reconstrucción muestran que la emergencia tendrá consecuencias prolongadas.

En ese contexto, el despliegue de los 32 efectivos argentinos y el equipamiento enviado constituyen un aporte concreto a las tareas de respuesta, mientras Colombia encara el desafío de recuperar infraestructura, asistir a los damnificados y comenzar la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el terremoto.