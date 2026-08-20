Llegaron las semillas de la temporada primavera-verano

La entrega de semillas por parte del Estado representa una herramienta concreta para promover la producción de alimentos a escala familiar y comunitaria, fortaleciendo el acceso a recursos para iniciar o ampliar una huerta.



A su vez, estas acciones fomentan prácticas vinculadas a la agroecología, el autoconsumo, el intercambio de saberes y una mayor conciencia sobre el origen de los alimentos.



En este sentido, el IDSR continúa invirtiendo en la compra de semillas y realizando su entrega gratuita a la ciudadanía, con kits correspondientes a cada temporada.



Cada sobre contiene 8 variedades de la temporada primavera-verano: albahaca, lechuga, tomate, zapallo, cebolla morada, acelga, rúcula y caléndula. Los kits son armados artesanalmente por el equipo del IDSR y los Promotores Ambientales, utilizando sobres confeccionados con papel reutilizado.



Para retirar las semillas, se debe completar un formulario simple con datos personales básicos. No es necesario presentar el DNI. Se entrega una única unidad por domicilio, exclusivamente a ciudadanos de Rafaela.



Trabajo articulado con comunas y municipios

En el marco del trabajo articulado con comunas y municipios, la ciudad nuevamente lideró la gestión de compras, facilitando en esta oportunidad que las semillas lleguen a 8 comunas del Área Metropolitana: Arrufo, Ataliva, Eustolia, Galisteo, Iturraspe, Lehmann, San Antonio y Susana. La compra conjunta alcanzó los 7.000 kits.



Con esta iniciativa, el Municipio fortalece el vínculo con las comunas y los municipios, ya que a través de las compras conjuntas, facilita que otras comunidades puedan acceder a este insumo, reduciendo costos y multiplicando su alcance en toda el Área Metropolitana.



Una política pública que se sostiene

La entrega de semillas por parte del Estado para huertas domiciliarias constituye una política pública valorada por la ciudadanía, que contribuye a promover la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos saludables y de bajo costo para las familias, especialmente para aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.



También fomenta la autonomía, el aprendizaje de hábitos saludables y el fortalecimiento de la economía familiar al contribuir a reducir gastos. A su vez, cuando las huertas se desarrollan en espacios compartidos, favorecen la generación de vínculos comunitarios y educativos.



Además, estas acciones se vinculan con el eje de Biodiversidad y Verde Urbano del IDSR y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que constituyen horizontes para la gestión ambiental.