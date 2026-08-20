Max Verstappen extendió su contrato con Red Bull hasta 2030 y confirmó su continuidad en la Fórmula 1

Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta 2030. La escudería austríaca confirmó este jueves la renovación del piloto neerlandés, que extendió su contrato por cuatro temporadas más y despejó las dudas que habían surgido sobre su futuro en la Fórmula 1.

El anuncio se produjo en la previa del Gran Premio de Países Bajos, una fecha especial para Verstappen porque competirá nuevamente ante su público en el circuito de Zandvoort.

El vínculo que tenía vigente finalizaba a fines de 2028, pero durante los últimos meses habían crecido los rumores sobre una posible salida debido al rendimiento irregular de Red Bull y al interés de otras escuderías. Finalmente, el cuatro veces campeón del mundo decidió continuar con el equipo y proyectar su futuro a largo plazo.

Verstappen atraviesa una temporada diferente a las anteriores. Después de conquistar cuatro campeonatos consecutivos entre 2021 y 2024, perdió el título de 2025 frente a Lando Norris, de McLaren, y actualmente ocupa el sexto lugar del campeonato de pilotos.

Además, en la primera mitad de la temporada 2026 todavía no consiguió ganar un Gran Premio, en un contexto marcado por los cambios técnicos y la transición hacia una nueva era de la Fórmula 1.

Red Bull confirmó la renovación de Verstappen

La escudería austríaca celebró la continuidad del neerlandés a través de sus redes sociales y confirmó que el nuevo acuerdo se extenderá hasta finales de 2030.

“Cuatro años más, de lleno. Estamos encantados de anunciar que Max ha firmado una prolongación de su contrato con el equipo hasta finales de 2030”, comunicó Red Bull.

El equipo también destacó que el nuevo vínculo representa una muestra de confianza mutua y ambición para los próximos años, en los que buscarán recuperar el protagonismo perdido.

Por su parte, Verstappen se mostró ilusionado con el proyecto y dejó en claro que su objetivo es volver a pelear por los primeros puestos.

“Tenemos a la mejor gente y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima”, expresó el piloto.

Verstappen y una década de éxitos con Red Bull

Verstappen llegó a Red Bull en 2016 y tuvo un debut soñado: ganó el Gran Premio de España en su primera carrera con la escudería.

Desde entonces, se convirtió en una de las grandes figuras de la Fórmula 1 y construyó una trayectoria plagada de récords. Con Red Bull conquistó cuatro campeonatos mundiales y 71 victorias en la máxima categoría.

Con la renovación hasta 2030, Verstappen se asegura una década y media de vínculo con la escudería austríaca y buscará recuperar el dominio que marcó sus mejores temporadas.