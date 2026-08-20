Platense hizo historia en la Copa Libertadores

En una noche histórica para el club, Platense se clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Calamar empató 0-0 ante Coquimbo Unido en los 90 minutos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se impuso 7-6 en una interminable definición por penales.

El equipo dirigido por Martín Palermo mostró personalidad en un partido cerrado, resistió los momentos de mayor presión del conjunto chileno y terminó celebrando una clasificación que quedará marcada en la historia de la institución.

Ahora, Platense deberá afrontar otro enorme desafío en el certamen continental: en los cuartos de final se enfrentará a Fluminense.

Platense resistió y se fue al descanso 0-0

El partido comenzó con mucha intensidad y predominio de la disputa en la mitad de la cancha. Ambos equipos intentaron avanzar con cautela y las situaciones claras frente a los arcos fueron escasas.

A los 26 minutos, Coquimbo Unido recibió un duro golpe cuando Lucas Pratto debió abandonar el campo de juego por una molestia física.

Con el correr de los minutos, el conjunto chileno comenzó a adelantarse y encontró espacios para probar desde media distancia. En ese tramo apareció Juan Pablo Cozzani, quien tuvo una actuación destacada y respondió con seguridad ante dos remates consecutivos de Salvador Cordero y Sebastián Galani.

Platense también buscó aprovechar sus oportunidades, aunque ninguno de los dos equipos consiguió romper el cero. El primer tiempo terminó 0-0 y dejó todo abierto para el complemento.

Coquimbo Unido y Platense no pudieron sacarse ventaja

En la segunda mitad, el desarrollo mantuvo la misma tónica. El encuentro siguió siendo cerrado, con mucha fricción y pocas situaciones de peligro.

El local intentó aprovechar el apoyo de su público para arrinconar al conjunto argentino, mientras que Platense se mantuvo ordenado y buscó lastimar cuando recuperaba la pelota.

Con el paso de los minutos, quedó claro que la serie podía definirse desde los doce pasos. Ninguno logró convertir durante los 90 minutos, por lo que el pasaje a los cuartos de final quedó en manos de los penales.

Platense hizo historia en los penales

La definición fue extensa y cargada de tensión. Los ejecutantes de ambos equipos mantuvieron la serie pareja durante buena parte de la tanda, hasta que finalmente el Calamar logró sacar ventaja.

Platense se impuso 7-6 en los penales y desató el festejo de todo el plantel.

De esta manera, el equipo argentino consiguió una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Libertadores, una instancia que alcanza por primera vez en su historia.

En la próxima ronda, el desafío será todavía mayor: Platense se enfrentará a Fluminense por un lugar en las semifinales del máximo torneo continental.