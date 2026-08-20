Preocupación por la salud de Denisse González: volvió a ser internada

Denisse González volvió a ser internada luego de sufrir una nueva recaída, a menos de diez días de haber recibido el alta médica. La exparticipante de Gran Hermano compartió detalles sobre su estado de salud a través de sus redes sociales y explicó que deberá comenzar un nuevo tratamiento.

La joven contó que había recibido el alta el lunes 10 de agosto, cuando tenía 150.000 plaquetas. Días después, durante un control, el valor había subido a 200.000 y todo parecía evolucionar favorablemente.

Sin embargo, el panorama cambió pocos días más tarde. “El martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca”, relató Denisse en sus historias de Instagram.

Ese mismo día tenía una consulta programada con su hematóloga, quien le indicó que se realizara nuevos estudios. Los resultados mostraron una fuerte caída en el nivel de plaquetas.

“Me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000”, reveló la exparticipante de Gran Hermano. Ante este resultado, los médicos decidieron que debía volver a ser internada.

Denisse González contó cómo atraviesa la nueva internación

La joven reconoció que la recaída fue un golpe duro, especialmente porque había mostrado una importante mejoría en los controles anteriores.

“Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”, explicó.

Ahora, Denisse deberá comenzar un nuevo tratamiento y esperar para conocer cómo responde su organismo.

“Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, expresó.

El mensaje de Denisse González desde el hospital

Desde la habitación donde permanece internada, la joven compartió una fotografía y dejó un mensaje sobre el difícil momento que atraviesa.

“Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba”, escribió.

A pesar de la nueva internación, Denisse también buscó rescatar los días que pudo pasar fuera de la clínica después de recibir el alta.

Junto a un video de ese período, expresó: “Pero esas vacaciones de unos días, admito que valieron la pena”.