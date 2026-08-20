Los hermanos Adorni y el arte de domesticar los números

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay familias que heredan una casa, otras un apellido ilustre y algunas una receta secreta para el asado. Los Adorni parecen haber heredado otra cosa: una extraordinaria facilidad para convertir cada explicación pública en un ejercicio de gimnasia verbal donde el problema nunca es el hecho, sino la interpretación del hecho. Como si la realidad fuera una hoja de cálculo con fórmulas ocultas y bastara mover una celda para que todo vuelva mágicamente a su lugar.

Esta vez el protagonista es Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano de Manuel Adorni, quien durante meses fue uno de los rostros más visibles del oficialismo antes de ocupar otros lugares en la estructura del poder. Francisco quedó bajo la lupa judicial por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, a raíz de inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. La respuesta del legislador fue tan argentina que casi merece un sello postal: aseguró que buena parte del problema nació porque, al cargar una deuda hipotecaria, apareció un cero de más.

Un cero.

No un departamento en Punta del Este que nadie recordaba haber comprado. No una cuenta en una isla exótica. No una bóveda debajo del quincho. Un cero. Ese humilde redondel que en la escuela parecía inocente y que en la vida adulta tiene la costumbre de convertir trece millones en ciento treinta millones con la misma naturalidad con la que un político convierte una promesa en “contexto”.

Lo verdaderamente llamativo no es la explicación, sino quién la ofrece. Francisco Adorni no es un improvisado que completa formularios con el mismo entusiasmo con el que arma un mueble sin leer las instrucciones. Es contador público, tiene un posgrado en administración financiera y experiencia profesional precisamente en el universo donde los números suelen tener la mala costumbre de significar cosas. La fiscalía, justamente, apoyó parte de su hipótesis en ese detalle: cuando alguien especializado en contabilidad acumula rectificaciones, la palabra “error” empieza a pedir documentos.

Ahí aparece el rasgo más interesante del asunto. Porque la defensa sostiene que todo forma parte de correcciones administrativas, ampliaciones de información y ajustes posteriores que no configuran una falsedad penal relevante. Es una postura jurídicamente legítima, por supuesto. Lo curioso es que, políticamente, el relato empieza a parecerse a esos programas de cocina donde cada vez que el chef abre una olla descubre otro ingrediente que todavía no había mencionado.

Primero estaba el inmueble.

Después apareció el auto.

Luego cambió la deuda.

Más tarde hubo correcciones sobre ingresos y gastos.

En otra vuelta surgió dinero en efectivo.

Después ingresó el producido de una venta hereditaria.

Finalmente hubo que ampliar información sobre cuentas bancarias y tarjetas familiares.

A esta altura ya no parece una declaración jurada. Parece una serie con temporadas adicionales donde siempre aparece un personaje nuevo cuando el espectador pensaba que ya conocía todo el elenco.

Sin embargo, lo más incómodo del episodio no vive en el expediente. Vive en el espejo.

Porque el apellido Adorni ya venía asociado a una forma muy particular de ejercer la comunicación política: seguridad absoluta para señalar inconsistencias ajenas y confianza inquebrantable en que toda controversia propia puede resolverse con una explicación técnica. Hay una especie de ADN discursivo compartido donde el problema nunca parece ser el tropiezo, sino que alguien haya decidido prestarle atención al tropiezo.

Es una habilidad admirable.

Si Newton hubiera nacido en Argentina, probablemente no habría descubierto la gravedad. Habría convocado una conferencia para explicar que la manzana cayó por culpa de una interpretación maliciosa del árbol.

La paradoja resulta todavía más entretenida porque La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política prometiendo terminar con la casta, elevar los estándares éticos y exigir transparencia absoluta. Durante años, cualquier inconsistencia patrimonial ajena era presentada como la prueba irrefutable de un sistema podrido. Bastaba encontrar una diferencia entre dos declaraciones para que se hablara de ocultamientos, privilegios o corrupción estructural.

Ahora el reflector apunta hacia uno de los propios.

Y entonces descubrimos que los errores administrativos también tienen sentimientos.

El cero merece comprensión.

Las rectificaciones merecen contexto.

Las ampliaciones merecen paciencia.

Es el viejo fenómeno argentino del reglamento elástico. La misma vara que mide dos metros cuando evalúa al adversario se vuelve de bolsillo cuando llega el turno de los compañeros de equipo.

El juez Daniel Rafecas, mientras tanto, decidió esperar nuevas medidas de prueba antes de resolver una eventual indagatoria. Es exactamente lo que corresponde en términos institucionales. La Justicia investiga, reúne documentación, consulta registros, pide informes bancarios y revisa movimientos patrimoniales. Ese trabajo debe hacerse sin condenas anticipadas y sin absoluciones automáticas. Pero la política nunca espera la sentencia para sacar conclusiones. La política vive de las imágenes, y las imágenes suelen ser más veloces que los expedientes.

La imagen, en este caso, tiene una potencia devastadora.

Un dirigente formado para manejar números explica que un cero cambió el escenario.

Después aparecen varias rectificaciones.

Luego nuevas ampliaciones.

Finalmente más información que antes no estaba.

Todo puede tener una explicación perfectamente válida desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista del sentido común ocurre otra cosa: cada aclaración empieza a necesitar una aclaración adicional, y eso genera una sospecha que ningún formulario consigue borrar.

La confianza pública funciona exactamente al revés que las planillas de Excel. En una planilla siempre existe la opción “deshacer”. En política no.

Quizá por eso el paralelismo entre los hermanos Adorni resulta inevitable. No porque enfrenten idénticas situaciones judiciales ni porque sus responsabilidades sean las mismas, sino porque ambos parecen compartir una manera muy particular de relacionarse con las controversias: primero aparece el dato incómodo, después llega una explicación técnica, luego otra explicación sobre la primera explicación y, cuando uno cree que terminó el comunicado, aparece un anexo que explica por qué el comunicado necesitaba otro anexo.

Es una estética.

Una forma de administrar el costo político mediante sucesivas capas de racionalización.

El problema es que la sociedad argentina ya desarrolló anticuerpos contra ese método. Escuchó demasiadas veces que todo era un malentendido, un error de tipeo, una omisión involuntaria, una confusión administrativa o una desafortunada interpretación burocrática. Cambian los gobiernos, cambian los apellidos y cambian las camisetas partidarias. Lo único que permanece inalterable es la sorprendente fertilidad de las excusas.

Tal vez el verdadero escándalo no sea un cero de más.

Tal vez sea descubrir que algunos dirigentes creen que la confianza ciudadana funciona igual que un formulario oficial: siempre habrá una nueva versión para corregir la anterior.

Pero la confianza tiene una particularidad cruel.

No admite rectificaciones.

No acepta ampliaciones.

Y jamás incorpora anexos.

Porque, una vez que los ciudadanos empiezan a contar explicaciones en lugar de resultados, hasta el cero más pequeño termina valiendo muchísimo más de lo que figura en cualquier declaración jurada.