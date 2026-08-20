Acuerdos de Noboa con China generan dudas por convenios sobre datos y medios

La visita de Estado del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a China estuvo marcada por anuncios de cooperación económica, proyectos vinculados con energía solar y nuevos compromisos comerciales. Sin embargo, detrás de los acuerdos presentados como parte de la agenda bilateral comenzaron a surgir cuestionamientos por dos convenios relacionados con áreas estratégicas: la gestión de datos y la comunicación.

De los siete acuerdos firmados en Beijing, dos despertaron especial atención. Uno contempla una alianza en materia de economía digital con la Administración Nacional de Datos de China, mientras que el segundo establece un esquema de cooperación entre la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador y China Media Group (CMG), uno de los principales conglomerados mediáticos del país asiático.

La preocupación de distintos sectores está vinculada principalmente con la falta de información detallada sobre el contenido de ambos instrumentos.

En la comunicación oficial difundida tras la visita presidencial se brindaron precisiones sobre otros compromisos, especialmente aquellos relacionados con asistencia para patrullaje policial, salud y prevención de riesgos. En cambio, los acuerdos sobre datos y medios de comunicación fueron descriptos de manera mucho más general.

Según la explicación oficial, el convenio sobre economía digital apunta a promover la transformación tecnológica mediante el intercambio de políticas, conocimientos y herramientas, además del desarrollo de proyectos de digitalización aplicados a sectores como la agricultura, la industria manufacturera y la salud.

El acuerdo con China Media Group, por su parte, tiene como objetivo declarado profundizar la cooperación y el entendimiento entre ambos países, además de generar oportunidades de intercambio y colaboración en materia comunicacional.

La falta de los textos genera interrogantes

Uno de los principales puntos de preocupación es que los textos completos de los dos memorandos no habían sido difundidos públicamente hasta el momento.

La ausencia de esos documentos impide conocer con precisión cuáles serán los compromisos asumidos por Ecuador y China y qué alcance tendrán los mecanismos de cooperación previstos.

Entre las cuestiones que permanecen sin respuesta aparecen el tipo de información que podría intercambiarse, los organismos que estarán involucrados, las responsabilidades específicas de cada parte y los mecanismos previstos para controlar la ejecución de los acuerdos.

También quedan por determinar los plazos de implementación y las condiciones bajo las cuales se desarrollarán los proyectos previstos.

Dos áreas consideradas estratégicas

La gestión de datos digitales se convirtió en un área de creciente importancia para los Estados debido al volumen de información que administran los gobiernos y a su utilización en sectores sensibles como la salud, la producción y los servicios públicos.

La comunicación también representa un ámbito estratégico, especialmente cuando involucra cooperación con grandes conglomerados mediáticos estatales.

Por ese motivo, la falta de detalles sobre ambos acuerdos comenzó a generar inquietud entre sectores que reclaman mayor transparencia antes de evaluar sus posibles alcances.

Mientras el gobierno de Noboa destacó los beneficios económicos y de cooperación derivados de su viaje a China, el contenido aún no publicado de estos dos instrumentos mantiene abierta la discusión sobre qué compromisos concretos asumió Ecuador y cuál será el alcance de la relación bilateral en materia de datos y comunicación.