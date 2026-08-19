Trump anticipó una nueva cumbre con Kim Jong-un y reveló un dato sobre el arsenal nuclear norcoreano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que tiene previsto reunirse nuevamente con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, antes de que finalice el año, en una eventual reanudación del diálogo entre Washington y Pyongyang.

La confirmación llegó cuando Trump fue consultado por periodistas mientras recorría las obras que se llevan adelante en la Casa Blanca. Ante la pregunta sobre un posible encuentro con el dirigente norcoreano, el mandatario estadounidense respondió de manera contundente: "Sí, me reuniré con él".

El anuncio abre la posibilidad de retomar un canal diplomático que permaneció prácticamente congelado durante el segundo mandato de Trump. Ambos dirigentes habían protagonizado una serie de encuentros históricos durante la primera gestión del presidente estadounidense.

Una cifra sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte

Durante sus declaraciones, Trump también hizo referencia al poderío nuclear de Corea del Norte y brindó una estimación particularmente precisa sobre el arsenal de Pyongyang.

Según el mandatario estadounidense, Kim Jong-un cuenta actualmente con "57 armas nucleares muy poderosas". Trump cuestionó además que se haya permitido que Corea del Norte alcanzara semejante capacidad militar y afirmó: "Nunca debería haberse permitido que esto pasara".

La cuestión nuclear es uno de los principales puntos de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Pyongyang desarrolló durante las últimas décadas un importante programa nuclear y de misiles balísticos, pese a las sanciones internacionales.

Tres encuentros durante el primer mandato

Trump y Kim Jong-un ya mantuvieron tres reuniones durante el primer período presidencial del mandatario estadounidense. Los encuentros tuvieron lugar en Singapur, Hanói y la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas.

Aquellas cumbres generaron expectativas sobre un posible acuerdo para limitar el programa nuclear norcoreano, aunque las negociaciones no llegaron a producir un entendimiento definitivo.

Durante el segundo mandato de Trump, en cambio, no se concretaron nuevos contactos directos entre ambos líderes. La posibilidad de una reunión antes de fin de año marcaría así un nuevo intento de acercamiento entre Washington y Pyongyang, en un escenario internacional atravesado por múltiples conflictos y tensiones geopolíticas.