Aumento para policías y penitenciarios de Santa Fe: cómo se aplicará la suba del 10,1%POLÍTICAAgencia 24 Noticias
El Gobierno de Santa Fe oficializó mediante el decreto N.º 1655 la extensión del último incremento salarial acordado en las paritarias provinciales al personal de la Policía, el Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP).
La medida lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros Fabián Bastía, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, y establece que los trabajadores de las fuerzas de seguridad recibirán la misma actualización definida previamente para otros sectores de la administración pública provincial.
El aumento será del 10,1% durante el segundo semestre
El incremento acumulado previsto para la segunda mitad del año será del 10,1%, aunque no se aplicará de una sola vez. El esquema contempla una actualización progresiva de los salarios.
La primera parte corresponde a un 2% retroactivo al mes de julio, mientras que el resto se distribuirá de la siguiente manera:
- Agosto: 1,8%.
- Septiembre: 1,7%.
- Octubre: 1,6%.
- Noviembre: 1,5%.
- Diciembre: 1,5%.
De esta manera, el porcentaje total acordado llegará al 10,1% al finalizar el año.
Sobre qué conceptos se calculará
Según lo establecido en el decreto, las mejoras salariales se aplicarán sobre el sueldo básico y los demás conceptos que forman parte de la remuneración de los trabajadores alcanzados por la medida.
La disposición incorpora así al personal policial, penitenciario y del IAPIP al esquema salarial definido en las últimas negociaciones paritarias provinciales.
El aumento busca actualizar los ingresos de estos trabajadores durante el segundo semestre y mantener el esquema de recomposición salarial aplicado por la administración provincial a otros sectores estatales.