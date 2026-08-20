Aumento para policías y penitenciarios de Santa Fe: cómo se aplicará la suba del 10,1%

El Gobierno de Santa Fe oficializó mediante el decreto N.º 1655 la extensión del último incremento salarial acordado en las paritarias provinciales al personal de la Policía, el Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP).

La medida lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros Fabián Bastía, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, y establece que los trabajadores de las fuerzas de seguridad recibirán la misma actualización definida previamente para otros sectores de la administración pública provincial.

El aumento será del 10,1% durante el segundo semestre

El incremento acumulado previsto para la segunda mitad del año será del 10,1%, aunque no se aplicará de una sola vez. El esquema contempla una actualización progresiva de los salarios.

La primera parte corresponde a un 2% retroactivo al mes de julio, mientras que el resto se distribuirá de la siguiente manera:

Agosto: 1,8%.

Septiembre: 1,7%.

Octubre: 1,6%.

Noviembre: 1,5%.

Diciembre: 1,5%.

De esta manera, el porcentaje total acordado llegará al 10,1% al finalizar el año.

Sobre qué conceptos se calculará

Según lo establecido en el decreto, las mejoras salariales se aplicarán sobre el sueldo básico y los demás conceptos que forman parte de la remuneración de los trabajadores alcanzados por la medida.

La disposición incorpora así al personal policial, penitenciario y del IAPIP al esquema salarial definido en las últimas negociaciones paritarias provinciales.

El aumento busca actualizar los ingresos de estos trabajadores durante el segundo semestre y mantener el esquema de recomposición salarial aplicado por la administración provincial a otros sectores estatales.