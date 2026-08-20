Argentina y Estados Unidos refuerzan su alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado

Alejandra Monteoliva destacó la reducción de los homicidios en Argentina y planteó la necesidad de ampliar la coordinación con otros países de la región.

La ministra señaló a las fronteras y la hidrovía como algunos de los principales desafíos para las fuerzas federales.

Terrance Cole elogió la política de seguridad del gobierno de Javier Milei y calificó a la Argentina como un modelo para la región.

Estados Unidos anticipó que continuará aportando recursos y tecnología para profundizar la cooperación con las autoridades argentinas.

La DEA advirtió sobre una mayor presión contra organizaciones narcoterroristas en distintos países y sobre posibles cambios en las rutas regionales del tráfico de drogas.

La Argentina y Estados Unidos reafirmaron su alianza estratégica en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico durante la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), un encuentro que reunió en Buenos Aires a más de 700 representantes de más de 180 países. La actividad estuvo marcada por el fuerte respaldo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a la política implementada por el gobierno de Javier Milei y por el compromiso de profundizar la cooperación bilateral y regional.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió una conferencia de prensa con el titular de la DEA, Terrance “Terry” Cole, en la que ambos destacaron la coincidencia política e institucional entre los dos gobiernos. Para la funcionaria argentina, esa sintonía constituye un factor determinante para facilitar el intercambio de información, la coordinación operativa y las acciones destinadas a combatir estructuras criminales que atraviesan las fronteras.

Monteoliva sostuvo que la Argentina busca consolidarse como un socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio sur y remarcó que la cooperación internacional resulta indispensable frente a organizaciones que operan mediante redes cada vez más complejas. En ese sentido, planteó que el objetivo no debe limitarse a detener a los principales responsables de las estructuras criminales, sino avanzar hacia el desmantelamiento integral de esas organizaciones.

Durante su exposición, la ministra también puso el foco en la situación regional. Admitió que América Latina continúa registrando elevados niveles de violencia y señaló que alrededor de la mitad de los homicidios están relacionados con el crimen organizado. Al mismo tiempo, destacó la evolución de los indicadores argentinos y mencionó una tasa de homicidios del 19%, como parte de los resultados que el Gobierno busca exhibir en materia de seguridad.

Para Monteoliva, uno de los principales desafíos está concentrado en las zonas fronterizas y en la hidrovía, consideradas espacios sensibles para el movimiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico. Frente a ese escenario, sostuvo que las fuerzas federales deben adaptar sus capacidades, contar con planes de intervención específicos y mantener una mirada permanente sobre la evolución de las amenazas.

La funcionaria también expresó coincidencias con la decisión estadounidense de considerar organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, dos de las principales estructuras criminales de Brasil. Aunque la Argentina todavía analiza una eventual definición en ese sentido, Monteoliva insistió en que el combate contra el crimen organizado requiere una estrategia integral y coordinada.

A su turno, Cole elogió abiertamente la política de seguridad de la administración libertaria y sostuvo que Argentina ocupa una posición de liderazgo regional. El funcionario estadounidense afirmó que el país constituye un modelo para otros Estados de la región y anticipó que Washington continuará destinando recursos, tecnología y capacidades para fortalecer la cooperación con las autoridades argentinas.

El representante de la DEA también advirtió que las organizaciones vinculadas al narcoterrorismo no reconocen fronteras y anticipó una intensificación de la presión sobre grupos considerados terroristas en distintos países sudamericanos. Mencionó particularmente a las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, además de señalar que habrá mayor atención sobre Perú, Bolivia y la zona de la Triple Frontera.

La conferencia internacional permitió así exhibir una agenda común entre Buenos Aires y Washington, con especial énfasis en el intercambio de inteligencia, la cooperación operativa, el control de las rutas del narcotráfico y el combate contra el financiamiento de las organizaciones criminales. La presencia de funcionarios de distintas áreas del Gobierno argentino reforzó además el carácter estratégico que la administración de Milei busca otorgarle a la relación con Estados Unidos en materia de seguridad.

El encuentro dejó como principal señal política la decisión de ambos gobiernos de profundizar una alianza que trasciende la cooperación estrictamente policial y que apunta a una coordinación regional más amplia. Para la Argentina, el desafío será transformar ese respaldo internacional en mayores capacidades para controlar sus fronteras, enfrentar las redes de narcotráfico y sostener la tendencia descendente de los homicidios.

Los principales ejes del encuentro estuvieron centrados en el fortalecimiento de la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado.