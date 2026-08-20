Grabois cuestionó a Milei y advirtió por el avance de la influencia de Estados Unidos en la Argentina

El dirigente de Unión por la Patria cuestionó la orientación económica y política del gobierno de Javier Milei.

Grabois advirtió sobre un fuerte crecimiento de la influencia de Estados Unidos, sus corporaciones y representantes sobre América Latina.

El diputado sostuvo que en la política argentina existe un “subregistro” sobre el alcance del intervencionismo norteamericano en la región.

El referente de Patria Grande destacó la posición de Luiz Inácio Lula da Silva frente a la influencia estadounidense.

Grabois describió dificultades económicas entre trabajadores informales y sectores populares, especialmente por los bajos ingresos y el endeudamiento.

El dirigente afirmó que la economía popular continúa existiendo, aunque atraviesa un retroceso en sus niveles de organización.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, cuestionó con dureza la orientación política y económica del gobierno de Javier Milei y puso el foco en el papel que, según su mirada, desempeñan Estados Unidos y las grandes corporaciones en la actualidad de América Latina. El dirigente de Patria Grande sostuvo que existe un nivel de intervención norteamericana sobre la región que no se observaba desde hace tiempo y reclamó una mayor discusión política sobre ese fenómeno.

Durante una entrevista, Grabois señaló que buena parte de las transformaciones que atraviesan distintos países latinoamericanos tienen antecedentes en decisiones y procesos desarrollados en Estados Unidos. En ese marco, planteó que la influencia no se limita a las empresas privadas, sino que también involucra a representantes corporativos y al propio Estado norteamericano.

“El nivel de intervencionismo que existe hoy de las corporaciones, los representantes de las corporaciones y el Estado norteamericano sobre Latinoamérica, hace mucho que no sucede”, afirmó el legislador, quien consideró que ese proceso no está siendo suficientemente registrado por la dirigencia política argentina.

Para Grabois, existe una suerte de subestimación de la dimensión geopolítica de los cambios que se producen en la región. “No hay un registro en la política claro de eso. No hay un registro, hay un subregistro”, sostuvo, al establecer una comparación con Brasil y destacar la posición que mantiene el presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente a la relación con Estados Unidos y los intereses económicos internacionales.

El dirigente también vinculó su diagnóstico internacional con las consecuencias sociales de las políticas económicas aplicadas durante la gestión de Milei. En particular, cuestionó el impacto que esas medidas tienen sobre los sectores populares y sostuvo que la situación cotidiana de numerosos trabajadores se caracteriza por la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento del endeudamiento.

En ese sentido, Grabois describió una realidad en la que existe actividad laboral, pero los ingresos obtenidos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas. “Hay trabajo. El que está en changas no alcanza la plata y está endeudado y le están sacando y sacando y sacando”, afirmó, al referirse a la situación de quienes dependen de empleos informales y de ingresos inestables.

El diputado también reivindicó las expresiones de rechazo social frente a determinadas decisiones del Gobierno. A su entender, esas reacciones no deberían ser interpretadas únicamente como episodios de conflictividad, sino como manifestaciones de una sociedad que responde frente a un rumbo político que genera malestar.

“Es un rechazo, es una reacción sana”, sostuvo Grabois, quien consideró que esas expresiones demuestran que distintos sectores sociales mantienen capacidad para interpretar las transformaciones que atraviesa el país.

En el cierre de su diagnóstico, el referente de Patria Grande resumió su crítica al modelo económico con una frase que apuntó directamente a la distribución de los recursos: “Es todo sogazo para los de abajo y todo para los de arriba”. Al mismo tiempo, reconoció que la economía popular continúa teniendo presencia, aunque admitió que atraviesa un período de reflujo en sus niveles de organización.

Sus declaraciones volvieron a instalar una discusión que combina el escenario económico interno con la dimensión internacional de las decisiones gubernamentales y el impacto de las políticas aplicadas sobre los sectores de menores ingresos.