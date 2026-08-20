Aguiar cuestionó el salario mínimo y advirtió por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores

El Frente de Sindicatos Unidos estimó en $3.065.161 el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia durante julio.

Rodolfo Aguiar cuestionó al Gobierno por la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de los trabajadores.

El informe sindical sostiene que los salarios públicos y privados acumularon pérdidas significativas de poder adquisitivo.

El relevamiento también vinculó la caída de los ingresos con un fuerte aumento del endeudamiento de las familias.

Aguiar afirmó que los trabajadores dejaron de percibir más de $69,3 billones durante la actual gestión.

El debate vuelve a poner en discusión el papel del salario mínimo y su capacidad para garantizar condiciones básicas de vida.

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, volvió a cuestionar la política económica del Gobierno de Javier Milei y puso el foco en la distancia entre la evolución de las variables macroeconómicas y la situación que atraviesan los trabajadores. La crítica surgió a partir de un informe del Frente de Sindicatos Unidos, que estimó en más de $3 millones el ingreso mensual necesario para que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas durante julio.

De acuerdo con el cálculo difundido por la organización sindical, un trabajador necesitó $3.065.161 durante ese mes para afrontar un conjunto de gastos que incluye alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

Aguiar utilizó ese valor para cuestionar la situación actual del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sostuvo que dejó de cumplir el objetivo para el que fue establecido. Según su planteo, la diferencia entre el ingreso mínimo vigente y el costo de vida evidencia un deterioro significativo de la capacidad de compra de los trabajadores.

El dirigente sindical también apuntó contra el argumento oficial centrado en la mejora de determinados indicadores macroeconómicos. Consideró que esos resultados no necesariamente se traducen en una mejora concreta de las condiciones de vida cuando los ingresos pierden poder adquisitivo y las familias necesitan recurrir al crédito para afrontar sus gastos.

En ese sentido, sostuvo que el problema debe analizarse desde la economía cotidiana de los hogares. Para Aguiar, la evolución del consumo, los salarios, los precios y el endeudamiento constituye una referencia más directa sobre la situación social que los indicadores generales utilizados para evaluar el desempeño económico.

El informe del FreSU detalló los distintos componentes del ingreso necesario para cubrir las necesidades familiares. La alimentación representa $653.231, mientras que para vivienda se estimaron $609.613. Educación requiere $279.529 y salud demanda $373.934. A su vez, el cálculo asignó $665.055 a transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que otros $337.168 corresponden a previsión social.

La comparación entre esas necesidades y el salario mínimo llevó a Aguiar a sostener que actualmente serían necesarios ocho salarios mínimos para alcanzar el nivel de ingresos estimado por los sindicatos. El dirigente consideró que esa diferencia refleja la pérdida de referencia del salario mínimo como instrumento destinado a garantizar condiciones básicas para los trabajadores.

La discusión también se trasladó a la evolución de los salarios públicos y privados. Según los datos difundidos por el Frente de Sindicatos Unidos, los ingresos reales de los trabajadores estatales acumularon una caída del 9% durante los últimos 12 meses, mientras que en el sector privado el deterioro del poder de compra habría alcanzado el 23% en comparación con noviembre de 2023.

Aguiar agregó otro cálculo para dimensionar la pérdida acumulada desde el comienzo de la actual gestión. Según sus estimaciones, cada trabajador del sector público habría resignado en promedio $14.946.532, mientras que la pérdida promedio para los trabajadores privados alcanzaría $2.857.456.

El dirigente sostuvo además que, en términos agregados, los trabajadores dejaron de percibir más de $69,3 billones durante el período analizado. Sus declaraciones reforzaron el tono de confrontación con el Gobierno y anticiparon un escenario de mayor disputa sindical en torno a salarios y condiciones laborales.

Otro de los puntos incluidos en el informe fue el endeudamiento de los hogares. Según el relevamiento, la deuda de las familias aumentó en $46 billones desde el inicio de la administración de Milei. Al mismo tiempo, la morosidad se habría multiplicado por cuatro durante el último año, mientras el crédito destinado a los hogares alcanzó niveles considerados elevados.

El Frente de Sindicatos Unidos reúne organizaciones pertenecientes a distintas centrales obreras y sectores de actividad, entre ellas la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, gremios aeronáuticos, marítimos, fluviales, molineros, papeleros y viales.

El planteo sindical vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre estabilización macroeconómica y bienestar social. Mientras el Gobierno defiende el proceso de ordenamiento económico, los sindicatos advierten que la recuperación de determinadas variables todavía no alcanza para revertir el deterioro de los ingresos y el aumento de las obligaciones financieras de los hogares.