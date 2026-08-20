El mercado automotor busca recuperar ritmo en agosto, pero las ventas siguen por debajo de 2025

El mercado automotor mantiene en agosto una expectativa de cierre cercana a los 45.000 patentamientos.

Las ventas de agosto muestran una mejora frente a julio, aunque continúan alrededor de 20% por debajo del mismo período de 2025.

El acumulado de 2026 alcanza 351.660 vehículos y registra una caída interanual del 13,3%.

Toyota lidera los patentamientos y es una de las marcas que mejor comportamiento presenta durante agosto.

Las automotrices chinas ganan participación, con BYD consolidada entre las diez marcas más vendidas del año.

El mercado todavía busca confirmar si la mejora de agosto representa una recuperación sostenida o solamente una estabilización temporal.

El mercado automotor argentino atraviesa la segunda mitad de 2026 con un nivel de ventas todavía por debajo de las expectativas que se habían generado hacia fines del año pasado. Aunque agosto muestra señales de una recuperación moderada frente al desempeño de julio, el volumen de patentamientos continúa lejos de los registros alcanzados durante el mismo período de 2025 y mantiene al acumulado anual en terreno negativo.

Los datos disponibles durante las primeras semanas de agosto permiten proyectar un cierre cercano a los 45.000 vehículos patentados, una cifra que, dentro del contexto actual, sería considerada relativamente favorable por el sector. El comportamiento del mes resulta especialmente significativo después del fuerte retroceso registrado en julio, cuando las ventas habían caído más de 30% en la comparación interanual.

Hasta el día 18 de agosto se habían registrado 18.360 vehículos, con todavía varios días de actividad comercial por delante. Habitualmente, la segunda mitad del mes concentra un volumen mayor de operaciones, por lo que el mercado mantiene la expectativa de acercarse al objetivo de 45.000 unidades.

La comparación con julio ofrece una señal positiva, aunque todavía moderada. El nivel de patentamientos acumulado hasta ese momento resulta apenas 3,6% inferior al registrado en igual tramo del mes anterior. Sin embargo, frente a agosto de 2025 la diferencia continúa siendo considerable: en aquel momento se habían contabilizado alrededor de 23.100 unidades, lo que implica actualmente una caída cercana al 20%.

La mejora respecto del mes pasado no alcanza para revertir el comportamiento general del mercado. En los primeros siete meses y medio de 2026 se acumulan 351.660 patentamientos, frente a los 405.534 registrados durante el mismo período de 2025. La diferencia representa una contracción del 13,3%, un deterioro incluso superior al acumulado hasta finales de julio.

El escenario muestra así un mercado que intenta estabilizarse, pero que todavía no consigue recuperar los niveles de demanda del año pasado. La evolución de agosto será determinante para establecer si el retroceso de julio fue un episodio puntual o si constituye una señal de una debilidad más prolongada.

Las marcas también muestran comportamientos dispares

La competencia entre las automotrices presenta diferencias importantes. Toyota encabeza los patentamientos de agosto con 3.961 unidades y registra una mejora de 7,2% respecto de julio. Volkswagen aparece segunda, con 2.402 vehículos, prácticamente estable frente al mes anterior, mientras que Ford ocupa el tercer lugar con 1.695 unidades, aunque con una caída de 10,8%.

Fiat se ubica cuarta con 1.624 patentamientos, seguida por Chevrolet, que alcanza 1.595. Entre las diez primeras también aparecen Renault, BYD, Mercedes-Benz, Peugeot y Citroën.

Uno de los datos que más atención genera es el avance de las marcas de origen chino. BYD acumula 821 unidades en agosto y registra una mejora superior al 20% frente a julio. Además, se mantiene dentro de las diez marcas con mayores ventas acumuladas del año, con 9.995 vehículos patentados y una participación cercana al 3% del mercado.

También sobresale el desempeño de Baic, que ocupa el undécimo lugar durante agosto y presenta un crecimiento de 48,2% frente al mes anterior. En el extremo contrario aparece Jeep, con una caída de 47,5%.

En el acumulado del año, Toyota continúa liderando con 49.935 unidades, seguida por Volkswagen con 46.712 y Fiat con 41.567. Sin embargo, las tres marcas registran retrocesos interanuales importantes.

Ford y Mercedes-Benz constituyen las excepciones entre las principales posiciones, ya que logran mejorar sus resultados respecto de 2025. El comportamiento de BYD, en tanto, confirma el avance de nuevos competidores dentro de un mercado que todavía atraviesa una etapa de contracción.

El desafío para los próximos meses será determinar si la recuperación parcial de agosto puede consolidarse y convertirse en un cambio de tendencia. Por ahora, las cifras muestran una actividad algo más firme que en julio, pero todavía insuficiente para compensar la pérdida acumulada durante 2026.