La propuesta del mercado para las familias endeudadas

La morosidad se convirtió en uno de los principales problemas que enfrenta el mercado crediticio argentino.

El Gobierno rechaza implementar rescates, subsidios o tasas máximas para los deudores.

Martín Redrado propuso refinanciar obligaciones sin deteriorar inicialmente la calificación crediticia.

Distintos especialistas plantean extender plazos y reducir el costo financiero mediante mecanismos de mercado.

Algunas propuestas buscan utilizar el dólar o instrumentos del sistema financiero para reestructurar las deudas.

Los bancos ya aplican planes individuales, pero crece el reclamo por una coordinación que alcance a todo el sistema.

La crisis de morosidad que afecta al sistema financiero argentino abrió una discusión cada vez más amplia sobre cómo evitar que el deterioro de las carteras de crédito se transforme en un problema sistémico. Frente a la decisión del Gobierno de no implementar un rescate ni utilizar recursos fiscales para asistir a los deudores, economistas, empresarios, ex funcionarios y especialistas del mercado comenzaron a plantear alternativas para alcanzar una solución basada en acuerdos voluntarios entre bancos y clientes.

La administración de Javier Milei sostiene que las dificultades para afrontar los préstamos constituyen un problema entre privados y rechaza medidas que puedan generar subsidios o trasladar el costo de los incumplimientos a los contribuyentes. El ministro de Economía, Luis Caputo, también advirtió sobre el riesgo moral que podría producir una política de alivio generalizado, especialmente por el posible efecto sobre quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

En esa línea, el Gobierno descartó establecer tasas máximas o imponer a las entidades financieras planes obligatorios de refinanciación, extensión de plazos o quitas de capital. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, también rechazó que una reducción de los encajes pueda convertirse en la herramienta para resolver el problema.

Según explicó, los encajes tienen como objetivo preservar la seguridad de los depósitos y administrar los riesgos del sistema financiero, aunque reconoció que el Banco Central puede contribuir a generar condiciones para que bancos y deudores encuentren mecanismos de reperfilamiento.

La discusión se intensificó a medida que aumentó la cantidad de familias y empresas con dificultades para cumplir sus compromisos. Distintos especialistas coinciden en que una eventual solución debería evitar un costo fiscal directo y, al mismo tiempo, permitir que los deudores recuperen capacidad de pago.

Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, propuso un mecanismo que permita refinanciar las obligaciones sin deteriorar inmediatamente la calificación crediticia de los clientes. De esa manera, las entidades podrían evitar un incremento de las previsiones por incobrabilidad y tendrían mayor margen para extender los plazos.

Los deudores que ingresaran en ese esquema conservarían temporalmente una calificación equivalente a la de quienes se encuentran al día, aunque quedarían impedidos de solicitar nuevos préstamos durante el período de refinanciación. El objetivo sería facilitar la recuperación sin borrar las consecuencias del incumplimiento.

Otras propuestas apuntan a establecer condiciones generales para quienes acumulan más de 90 días de atraso. Entre las alternativas aparecen créditos expresados en UVA, con tasas máximas y plazos extendidos, además de mecanismos destinados a reducir el peso impositivo de determinadas operaciones de refinanciación.

También se analiza la creación de fondos que permitan cubrir eventuales pérdidas y reducir el costo de los nuevos préstamos. La idea central es que los mecanismos de asistencia se financien dentro del propio sistema financiero y no mediante recursos presupuestarios.

Desde el sector pyme, Gustavo Lazzari planteó una alternativa que incorpora al dólar como referencia. Su propuesta consiste en convertir el capital de las deudas a moneda estadounidense y establecer un esquema de devolución de hasta 24 meses, con una tasa vinculada a los bonos del Tesoro de Estados Unidos más un adicional.

La discusión también alcanzó a la política monetaria. Christian Buteler sostuvo que la estrategia del Tesoro de renovar deuda por encima de los vencimientos contribuye a retirar liquidez del mercado y presiona sobre las tasas. Desde esa perspectiva, una menor absorción de pesos podría favorecer una reducción del costo del crédito sin necesidad de subsidios.

Mientras el debate continúa, los bancos ya comenzaron a implementar soluciones individuales. Existen planes de refinanciación con plazos de varios años, cuotas fijas o ajustes vinculados a los salarios. En numerosos casos, las condiciones se negocian de manera personalizada según los ingresos del cliente y la magnitud de la deuda.

El problema es que estas herramientas alcanzan principalmente a quienes tienen ingresos formales y estables, mientras que una parte importante de los deudores permanece fuera de ese universo.

La morosidad familiar ya representa un desafío relevante para el sistema financiero. La discusión, por lo tanto, dejó de centrarse exclusivamente en si debe existir una asistencia estatal y comenzó a enfocarse en qué tipo de coordinación puede contribuir a evitar que el problema continúe agravándose.

El Gobierno mantiene su negativa a subsidiar a los deudores, pero incluso dentro del mercado crece la idea de que una solución completamente individual puede resultar insuficiente. El desafío consiste ahora en encontrar un mecanismo que permita recomponer el crédito, proteger a los buenos pagadores y evitar que la crisis termine afectando al conjunto del sistema.