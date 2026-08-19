La economía de la poda: el nuevo método de los argentinos para decidir qué gastos mantener

El 71% de los consumidores argentinos analiza qué gasto puede eliminar antes de contratar un nuevo servicio digital.

Las suscripciones, aplicaciones y plataformas comenzaron a competir entre sí por un espacio dentro de presupuestos más ajustados.

La denominada fatiga de la suscripción suma al costo económico el esfuerzo de administrar renovaciones, usos y cancelaciones.

Los gastos de entretenimiento, como restaurantes, cine, teatro y recitales, también forman parte de las decisiones de poda.

La utilidad y la frecuencia de uso se transformaron en factores centrales para determinar qué consumos vale la pena conservar.

Las empresas enfrentan consumidores más selectivos que evalúan cada nueva compra frente a todo aquello que podrían mantener con el mismo dinero.

Administrar los gastos cotidianos se convirtió para muchos argentinos en un ejercicio permanente de selección. En un escenario de mayor presión sobre los presupuestos familiares, incorporar una nueva plataforma, contratar una membresía o sumar un servicio digital ya no aparece como una decisión aislada. Antes de avanzar, cada vez más consumidores evalúan qué otro gasto pueden eliminar para hacerle lugar al nuevo consumo.

Esta conducta comenzó a ser identificada como “economía de la poda”, un concepto que describe la necesidad de recortar consumos considerados secundarios para preservar aquellos que tienen mayor valor dentro del presupuesto. Un estudio nacional realizado por Youniversal mostró la magnitud del fenómeno: el 71% de los consumidores argentinos asegura que, antes de contratar un nuevo servicio digital, analiza qué puede dejar de pagar.

La cifra refleja un cambio en la lógica de consumo. La pregunta ya no es únicamente cuánto cuesta aquello que se quiere comprar, sino también qué otro gasto deberá resignarse para poder incorporarlo. Cada nueva contratación compite, de esta manera, con servicios y experiencias que ya forman parte de la economía doméstica.

La dinámica guarda relación con el denominado “gasto hormiga”. Se trata de pequeños desembolsos que individualmente pueden parecer poco significativos, pero que al acumularse terminan representando una parte importante del presupuesto mensual. Plataformas de streaming, aplicaciones, membresías y herramientas de inteligencia artificial forman parte de ese universo de consumos que deben ser revisados con mayor atención.

El fenómeno adquiere especial relevancia cuando algunos servicios tienen precios dolarizados o implican pagos mensuales automáticos. Aunque el valor individual pueda parecer accesible, la suma de varias suscripciones puede generar un desembolso considerable. Por eso, la utilidad pasó a convertirse en uno de los principales criterios para decidir qué mantener y qué eliminar.

En paralelo, comenzó a crecer la denominada “fatiga de la suscripción”. El problema no se limita al dinero destinado a cada servicio, sino también al esfuerzo necesario para administrar todos los pagos. Recordar qué plataformas están activas, cuánto se utilizan, cuándo se renuevan y en qué momento conviene cancelarlas agrega una carga adicional para los consumidores.

Frente a esa situación, aparecen estrategias cada vez más frecuentes. Algunos usuarios contratan una plataforma únicamente durante el período en que quieren acceder a determinado contenido y luego la cancelan. Otros aprovechan promociones o períodos gratuitos, comparten cuentas cuando las condiciones lo permiten o alternan servicios para evitar sostener demasiados pagos al mismo tiempo.

La dificultad para cancelar determinadas suscripciones también se convirtió en un factor de preocupación. Los llamados “patrones oscuros” pueden hacer que contratar sea mucho más sencillo que encontrar la opción para darse de baja. Cuando el consumidor no logra cancelar a tiempo, una demora de pocos días puede convertirse en otro mes de pago.

La poda tampoco queda limitada al universo digital. Los gastos vinculados con el entretenimiento y las experiencias también comenzaron a ser revisados. Salir a comer, ir al cine, concurrir al teatro o asistir a recitales aparecen entre los consumos que pueden quedar relegados cuando el presupuesto se achica.

Existe allí una contradicción: una amplia mayoría de consumidores considera importantes el disfrute y el descanso para su bienestar emocional, pero esa valoración no siempre alcanza para sostener esos gastos. En consecuencia, las experiencias deben justificar cada vez más su costo.

El resultado es un consumidor más selectivo, que compara la utilidad de cada compra con aquello que podría conservar en su lugar. Una serie puede justificar una suscripción durante un mes, pero no necesariamente durante todo el año. Una salida puede ser reemplazada por una reunión en casa y una experiencia más costosa puede quedar postergada si no existe margen suficiente.

Para las empresas, este escenario implica un desafío adicional. Ya no compiten únicamente con otros productos o servicios similares, sino con cualquier otro gasto que el consumidor pueda decidir preservar. Cada nueva propuesta debe demostrar que merece ocupar un lugar dentro de un presupuesto con menor margen para las decisiones impulsivas.

La economía de la poda expresa, así, una transformación en la relación con el consumo. Revisar lo que se tiene, calcular cuánto se utiliza y decidir qué merece continuar son pasos que ganaron protagonismo antes de incorporar algo nuevo. En un contexto de mayor racionalidad frente al gasto, cada contratación debe justificar su permanencia.