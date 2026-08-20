Litio y cobre: la minería abre una oportunidad de más de US$50.000 millones para la industria argentina

Más de 70 proyectos de litio y cobre contemplan inversiones superiores a US$50.000 millones en Argentina.

Los emprendimientos de cobre concentrarán la mayor parte de los desembolsos y podrían elevar fuertemente la producción nacional durante las próximas décadas.

La industria argentina posee capacidades en metalmecánica, ingeniería, mantenimiento y fabricación de componentes que pueden adaptarse a la demanda minera.

Las certificaciones, homologaciones, financiamiento y cumplimiento de plazos aparecen como las principales barreras para los proveedores nacionales.

La experiencia de Vaca Muerta demuestra que empresas de otros sectores pueden reconvertirse y participar de nuevas cadenas productivas.

El desafío central será lograr que la expansión minera genere una cadena de proveedores nacionales estable, competitiva y capaz de abastecer tanto la construcción como la operación de los nuevos proyectos.

La expansión de la minería metalífera y del litio puede modificar en profundidad el mapa productivo argentino. El desarrollo de más de 70 proyectos vinculados con ambos minerales contempla inversiones superiores a US$50.000 millones y abre una oportunidad para que empresas nacionales participen de una cadena de valor que demandará maquinaria, acero, hormigón, tuberías, servicios de ingeniería, logística, mantenimiento y numerosos insumos.

El desafío, sin embargo, no consiste solamente en contar con capacidad industrial. Para que una parte significativa de ese gasto permanezca en el país, los proveedores deberán superar obstáculos relacionados con financiamiento, logística, tecnología, certificaciones y homologaciones. La minería exige además niveles elevados de confiabilidad y cumplimiento de plazos.

El diagnóstico fue presentado durante una nueva reunión de la Mesa del Litio, realizada en el Consejo Federal de Inversiones, con participación de más de 150 representantes del sector público y privado. El informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras y la Unión Industrial Argentina buscó identificar qué necesidades tendrán los nuevos emprendimientos y qué capacidades existen actualmente en la industria local para abastecerlas.

De acuerdo con el relevamiento, más del 70% de las inversiones proyectadas se concentra en seis grandes proyectos de cobre, mientras que cerca del 25% corresponde a 16 iniciativas de litio. En el caso del cobre, las nuevas operaciones podrían comenzar a incorporarse desde 2028 y llevar la producción argentina de cobre fino a alrededor de 1,25 millones de toneladas hacia 2040.

El litio parte de una situación diferente, porque ya cuenta con producción instalada. Siete proyectos tienen una capacidad conjunta cercana a las 200.770 toneladas de carbonato de litio equivalente, aunque la producción efectiva todavía se encuentra por debajo de ese nivel debido al proceso de expansión y puesta a punto de varias operaciones.

Las diferencias entre ambos minerales también se reflejan en la demanda industrial. Un proyecto modelo de litio con una producción de 20.000 toneladas anuales de LCE requiere inversiones de entre US$500 millones y US$600 millones. Durante su construcción puede movilizar hasta 1.500 trabajadores y demanda grandes cantidades de movimiento de suelos, hormigón, acero, tuberías, geomembranas, bombas e ingeniería.

Una mina de cobre de gran escala presenta cifras considerablemente mayores. El modelo analizado contempla entre US$3.000 millones y US$4.000 millones de inversión, hasta 9.000 trabajadores durante la construcción y una demanda energética muy superior. También requiere maquinaria pesada, grandes cantidades de acero y hormigón, combustible, camiones de extracción, sistemas de trituración y molienda y equipos especializados.

Ese volumen genera oportunidades que exceden ampliamente la provisión de bienes básicos. La industria argentina ya posee capacidades en metalmecánica, química, estructuras, equipamiento, servicios industriales, mantenimiento y fabricación de distintos componentes. Algunas empresas, además, cuentan con experiencia en sectores exigentes como petróleo y gas, industria automotriz y nuclear.

La experiencia de Vaca Muerta aparece como un antecedente para reconvertir capacidades existentes y orientarlas hacia una nueva cadena de valor. Sin embargo, la adaptación no es automática. Las compañías mineras tienen procesos de compra, estándares técnicos y exigencias de homologación específicos.

La confiabilidad será otro factor decisivo. Durante la construcción, las empresas mineras buscan evitar demoras porque cualquier retraso posterga el inicio de la producción. Una vez que la operación comienza, la prioridad pasa a ser evitar interrupciones. Por eso, un proveedor local puede encontrar una ventaja en su cercanía geográfica, capacidad de respuesta y servicio técnico.

La ubicación de los proyectos también puede modificar la distribución territorial de la actividad industrial. Las empresas radicadas en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe deberán encontrar mecanismos para abastecer proyectos ubicados en el NOA, Cuyo y la Cordillera. Al mismo tiempo, los proveedores cercanos a las minas tendrán oportunidades por menores costos logísticos y tiempos de respuesta.

Para las PyMEs, uno de los principales obstáculos será el financiamiento. Los grandes contratos pueden exigir capital de trabajo, garantías, inventarios y capacidad para afrontar ciclos de cobro prolongados. También será necesario invertir en certificaciones, ingeniería y capacitación antes de obtener resultados comerciales.

La oportunidad minera, por lo tanto, no se limita al crecimiento de las exportaciones. Puede convertirse en un nuevo motor para la industria nacional si logra establecerse una articulación sostenida entre empresas mineras, proveedores, cámaras empresarias y gobiernos. El objetivo será transformar una parte de los US$50.000 millones proyectados en producción local, empleo, conocimiento y negocios de largo plazo.