La industria pyme profundizó su caída y crece la tensión financiera entre las empresas

La producción industrial pyme cayó 11% interanual durante el segundo trimestre y alcanzó su nivel más bajo en siete años.

El empleo retrocedió 4,5% y acumuló 14 trimestres consecutivos de caída.

El 24% de las pymes registró atrasos en sus pagos, casi el doble que un año atrás.

La debilidad de la demanda afecta al 81% de las empresas y obligó a muchas firmas a extender los plazos de cobranza.

El aumento de los costos deterioró los márgenes y redujo la capacidad de las empresas para invertir en maquinaria y equipos.

Las pymes reclaman alivio tributario y una mayor participación como proveedoras en los proyectos alcanzados por el RIGI.

La industria pyme profundizó su deterioro durante el segundo trimestre de 2026, en un escenario marcado por la caída de la producción, la pérdida de puestos de trabajo y un creciente deterioro de la cadena de pagos. El sector registró una contracción interanual del 11% y acumuló 14 trimestres consecutivos de retroceso del empleo, mientras aumentó significativamente la cantidad de empresas que tuvieron dificultades para cumplir con sus vencimientos.

Los datos de la Fundación Observatorio Pyme muestran que la producción industrial de las pequeñas y medianas empresas cayó 3,6% respecto del primer trimestre y 11% frente al mismo período del año anterior, siempre en términos desestacionalizados. Con ese resultado, la actividad quedó en el nivel más bajo de los últimos siete años, con un impacto especialmente fuerte entre las empresas de menor tamaño.

El deterioro productivo también tuvo consecuencias sobre el empleo. La cantidad de trabajadores ocupados disminuyó 0,8% en la comparación trimestral y 4,5% interanual. De esta manera, el mercado laboral pyme completó 14 trimestres consecutivos de caída, en una tendencia que refleja las dificultades que atraviesan las empresas para sostener sus estructuras en un contexto de menor actividad.

Uno de los datos que más preocupa al sector está relacionado con la cadena de pagos. Entre abril y junio, el 24% de las pymes industriales registró al menos un atraso en sus obligaciones, prácticamente el doble del 12% observado durante el mismo período del año anterior.

Los mayores inconvenientes aparecieron en los pagos de impuestos y a proveedores. Los atrasos tributarios alcanzaron al 17,3% de las compañías, frente al 8,6% registrado previamente. En el caso de los proveedores, el porcentaje aumentó de 5,7% a 15,3%, mientras que los incumplimientos con entidades bancarias pasaron de 3,4% a 8,6%.

La falta de ventas constituye el principal factor detrás de esta tensión financiera. El 81% de las empresas señaló a la debilidad de la demanda interna como uno de sus principales problemas. Ante la dificultad para vender y cobrar, el 62% de las pymes extendió los plazos otorgados a sus clientes. Dentro de ese grupo, el 40,9% informó demoras leves y el 21,7% señaló que los plazos se hicieron significativamente más extensos.

La combinación entre menores ventas y mayores costos también golpeó la rentabilidad. El 73% de las empresas afirmó que sus costos aumentaron por encima de los precios de venta, mientras que el 69% reconoció un deterioro de sus márgenes. Esa situación limita la capacidad de las compañías para financiar nuevas inversiones.

Solo el 35% de las pymes consideró que el segundo trimestre fue un buen momento para invertir en maquinaria y equipos. El indicador quedó un punto por debajo del primer trimestre y nueve puntos por debajo del nivel registrado dos años atrás. La diferencia es todavía mayor entre las empresas que lograron mejorar sus márgenes y aquellas que los vieron deteriorarse.

En ese contexto, las inversiones dependen cada vez más de fondos propios y de la reinversión de utilidades. Una prolongación del deterioro de la rentabilidad podría afectar no solo las decisiones actuales, sino también la capacidad productiva futura de las empresas.

Pese al escenario negativo, algunos indicadores de expectativas mostraron una mejora. El Índice de Confianza Empresarial PyME subió de 40 a 43 puntos, aunque continúa por debajo de los 50 puntos que separan las percepciones pesimistas de las optimistas. El PMI también avanzó, de 34 a 44 puntos, pero permaneció dentro del terreno contractivo.

Frente a las dificultades financieras, las empresas reclamaron medidas tributarias. El 32,8% señaló como prioridad una reducción de Ingresos Brutos y el 29,7% pidió disminuir las contribuciones patronales. El impuesto sobre los Ingresos Brutos aparece como el tributo que más afecta la operatoria, seguido por las tasas municipales, el impuesto al cheque y las cargas patronales.

La apertura de importaciones sumó otro desafío. El 47% de las firmas expresó preocupación por el ingreso de bienes e insumos extranjeros. Un 25% sustituyó insumos nacionales o parte de su producción por productos importados, mientras que otro 15% incorporó bienes terminados del exterior para complementar su oferta.

Las pymes también reclaman mayor participación en el RIGI. Actualmente, apenas el 1,5% participa como proveedor directo de proyectos adheridos y el 3,2% lo hace indirectamente. Para el sector, aumentar esa integración sería una forma de convertir las grandes inversiones en oportunidades concretas para la industria nacional.