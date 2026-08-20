Bausili proyecta una inflación por debajo del 1,9% en agosto y apuesta a consolidar la desaceleración de los precios

Santiago Bausili proyectó que la inflación de agosto podría ubicarse por debajo del 1,9%.

El Banco Central atribuye el aumento de julio a factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno.

Las mediciones de alta frecuencia muestran una desaceleración respecto de julio e incluso de junio.

El REM y varias consultoras privadas coinciden en una proyección cercana al 1,8% para agosto.

La evolución de alimentos presenta diferencias entre rubros, con bajas en carnes y bebidas y subas en verduras y pescados.

El Gobierno busca que agosto confirme la reanudación del proceso de desaceleración inflacionaria.

Tras el repunte que registró la inflación en julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 2,1% impulsado en gran medida por factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que agosto podría marcar una nueva desaceleración y cerrar con un índice inferior al 1,9%, incluso por debajo del registro de junio.

La proyección fue presentada durante una exposición realizada en el FIEL Premium Meeting, donde el titular de la autoridad monetaria afirmó que los relevamientos de alta frecuencia correspondientes a las primeras semanas del mes muestran una evolución favorable de los precios. Según explicó, las mediciones disponibles permiten anticipar una inflación menor que la de julio y, posiblemente, también inferior a la observada en junio.

El optimismo oficial se apoya en la interpretación de que las presiones inflacionarias que afectaron el primer trimestre del año fueron transitorias y perdieron intensidad durante el segundo trimestre. En ese sentido, Bausili destacó que la evolución de abril, mayo y junio evidenció una reducción significativa respecto del período comprendido entre octubre y marzo, consolidando una tendencia que el Gobierno busca sostener.

Las declaraciones del funcionario adquirieron mayor relevancia luego de conocerse el dato de inflación mayorista correspondiente a julio, que fue del 0,8%. Ese indicador fue celebrado por el presidente Javier Milei como una señal de que el proceso de desaceleración continúa, aunque se trata de un índice que refleja exclusivamente los precios de productores e importadores y no contempla el comportamiento de los servicios, uno de los componentes más relevantes del índice que enfrentan los consumidores.

Además del análisis coyuntural, Bausili remarcó que las expectativas del mercado permanecen relativamente estables. De acuerdo con las proyecciones que mencionó, la inflación anual para 2026 se ubicaría en torno al 30%, mientras que para 2027 las estimaciones apuntan a una reducción cercana al 20%, reflejando la expectativa de una continuidad en el proceso de moderación de los precios.

Las consultoras privadas difundieron durante agosto relevamientos que, aunque presentan diferencias entre rubros específicos, convergen en una proyección general similar a la expresada por el Banco Central. Analytica estimó una inflación mensual del 1,8%, apoyada en un aumento moderado de alimentos y bebidas durante las primeras semanas del mes. Dentro de ese rubro sobresalieron incrementos en verduras y pescados, mientras que las carnes mostraron una suba mucho más limitada y las frutas registraron variaciones reducidas.

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central también ubicó la mediana de las proyecciones para agosto en el 1,8%, mostrando una coincidencia entre las previsiones oficiales y buena parte del sector privado.

Otras consultoras observaron una dinámica similar, aunque con matices. LCG registró una caída semanal del 0,3% en alimentos y bebidas durante la segunda semana del mes, impulsada principalmente por un retroceso del 1% en los precios de la carne y una baja del 1,6% en bebidas. Esa corrección permitió que el promedio de las últimas cuatro semanas desacelerara hasta el 2,2%.

EconViews, en tanto, detectó una variación prácticamente estable en supermercados del Gran Buenos Aires, con un incremento semanal de apenas el 0,1%. Si bien las verduras encabezaron las subas, la caída de la carne contribuyó a contener el promedio general, lo que llevó a esa consultora a proyectar una inflación cercana al 1,9% para agosto.

Las diferencias entre los distintos relevamientos reflejan que la desaceleración no es uniforme en todos los sectores. Mientras algunos alimentos continúan mostrando incrementos significativos, otros comenzaron a corregir los aumentos registrados en semanas anteriores. Esa combinación explica que varias mediciones ya ubiquen el promedio general por debajo del umbral del 2% mensual.

Para el Gobierno, la evolución de agosto representa una prueba importante después del rebote de julio. Una confirmación de las proyecciones permitiría retomar la trayectoria descendente de la inflación y fortalecer el argumento oficial de que el aumento registrado el mes pasado respondió mayormente a factores transitorios. Sin embargo, aun cuando el índice logre perforar el piso del 2%, el objetivo de alcanzar registros mensuales que comiencen con cero continúa apareciendo como una meta todavía distante.