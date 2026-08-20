Lali se hartó de Marcelo Polino y cuestionó sus últimas declaraciones

En las últimas horas, Lali Espósito y Marcelo Polino quedaron en el centro de una fuerte polémica luego de que el periodista cuestionara a la cantante y revelara que se había distanciado de ella. El conflicto surgió a partir de sus declaraciones sobre el rodaje de la serie protagonizada por Moria Casán, donde aseguró que Lali se había ubicado alejada del resto de las figuras.

Además, Polino sostuvo que tomó distancia de la artista porque considera que está “subida al pony”, una opinión que generó una contundente respuesta por parte de la cantante.

Cansada de las versiones que circulaban, Lali rompió el silencio luego de que Yanina Latorre le consultara por la situación. La artista no ocultó su molestia y cuestionó duramente al periodista.

“Polino no se atacó de repente. Solo hay que ir al pasado reciente. Siempre me da”, lanzó Lali al referirse a los comentarios del periodista.

Lali Espósito apuntó contra Marcelo Polino

La cantante fue contundente al negar las versiones que habían circulado sobre su comportamiento durante el rodaje.

“No lo conozco como persona. Lo que dice para hacerme quedar como estrellita es de mala leche. Yo no soy así”, afirmó.

Lali también cuestionó la repercusión que tomó la polémica y aseguró que no entiende el motivo por el que se generó semejante conflicto.

“Me parece muchísimo todo esto que se armó. Me causa gracia. Ni idea de por qué lo hace. Me mata hablar de eso”, expresó.

La explicación de Lali sobre la premiere de Moria Casán

Otro de los puntos que generó controversia fue la ausencia de Lali en el estreno de la biopic de Moria Casán.

La cantante aclaró que mantiene una buena relación con la actriz y explicó que su ausencia se debió exclusivamente a cuestiones personales y laborales.

“Todo esto me parece muy tonto. Con Moria tengo la mejor siempre. Le mandé mensaje contándole por qué no había podido ir a la premiere. Cosas de la vida y del trabajo”, sostuvo.

Y agregó: “No entiendo por qué armaron tanta cosa. Me interesa cero esto. Insólito para mí”.

La fuerte crítica de Lali a Polino

En el tramo más duro de sus declaraciones, Lali apuntó directamente contra el periodista y cuestionó los motivos que expone públicamente para explicar el distanciamiento.

“Él va cambiando de enojo y de motivo, según la nota que da”, disparó.

Finalmente, aclaró que decidió hablar únicamente para desmentir lo que Polino había contado sobre el rodaje.

“No lo conozco como persona. Solo salí a decir lo que dijo del rodaje, que no es así”, concluyó la artista.